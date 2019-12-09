Нормандский саммит: не мир, а газ

Встреча «нормандской четверки» , да и двусторонние переговоры Путина и Зеленского, вероятнее всего, будут сфокусированы не на проблеме достижения мира, а на вопросах газа.

Фото: France24

Что вызывает истинное беспокойство? То, что сам по себе саммит (переговоры лидеров «четверки» за закрытыми дверьми) продлится менее трёх часов. Это уже о многом говорит. В первую очередь о том, что если какие-то решения будут, то о них договорились загодя. Стороны, если что и подпишут, так ранее подготовленный документ. О чём, собственно, ранее и говорили в украинском МИД. Вопрос в том: кто его составлял?

Кроме того, это означает, что результаты, вероятно, будут довольно-таки скромными, если они вообще будут. Во всяком случае, они не будут достигнуты во время встречи четырёх, в ходе встречи президентов Украины и России, которая начнётся сразу по окончанию официальной части саммита.

Что вызывает дополнительные волнения? Это синхронная информационная кампания спецслужб Германии и Франции, которая была направлена против российских силовиков, конкретно – ГРУ ГШ РФ. Напомню, речь идёт об обнаружении французскими силовиками российской тайной базы в Альпах и о выдворении немецкой стороной двух дипломатов РФ (сотрудников военного атташе) в рамках расследования убийства чеченского полевого командира.

Фото: EPA/UPG Здание посольства России в Берлине

Почему эти операции совпали по времени? Почему информацию обнародовали только сейчас? Потому что необходимо было усилить позиции Макрона и Меркель перед встречей с Путиным? Или потому, что необходимо было сдержать украинского лидера от скоропалительных шагов в переговорах с Владимиром Путиным? В общем-то, это довольно странное совпадение, о котором говорить точно необходимо.

И об этом будут говорить с российским лидером и Меркель, и Макрон. Кстати, последний проведёт переговоры с Зеленским до общения с главой Кремля. И здесь важно понять: к чему будет толкать украинского президента сам глава Французской Республики, который в последнее время на каждом шагу говорит исключительно о необходимости сближения с Россией.

Фото: EPA/UPG

Меж тем самое важное – это переговоры Зеленского и Путина, которые пройдут после встречи четвёрки. Невзирая на то, что президенту Украины советовали не встречаться с глазу на глаз с российским визави, он решил попробовать переговорить с лидером РФ тет-а-тет.

На самом деле стороны будут договариваться не совсем о мире. Они в большинстве своём будут вести дискуссию о поставках газа и о разрешении судебной тяжбы – когда Стокгольмский арбитраж призвал РФ выплатить официальному Киеву многомиллиардную сумму.

Посему в состав украинской делегации и вошли исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко и министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

Так, если раньше «нормандский формат» был исключительно об урегулировании военной ситуации на Донбассе, то теперь он превратился в площадку для переговоров Украины и России по газу.

Какое бы сегодня ни было принято решение относительно газового вопроса и тех судебных тяжб, которые выиграла Украина против России в Стокгольме, можно смело говорить: «Нормандия» себя скомпрометировала. А Украина снова превращается в ту страну, которой вновь подсовывают российскую газовую иглу.