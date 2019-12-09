Глава Минэнерго и директор "Нафтогаза" могут участвовать в двусторонней встрече Зеленского и Путина, - замглавы ОП

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко и министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель входят в состав делегации, которая находится в Париже вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они могут учавствовать в двусторонней встрече Зеленского и Путина.

Об этом сообщил замглавы ОП Кирилл Тимошенко, передает "Интерфакс-Украина".

"Относительно делегации, знаю, что есть вопросы по газу и так далее. В составе делегации есть господин Оржель и господин Витренко. При необходимости они будут принимать участие в обсуждении вопросов газа и других вопросов, которые их касаются", - рассказал Тимошенко на брифинге в понедельник в Киеве.

Напомним, помощник президента РФ Владислав Сурков вошел в состав делегации России на "нормандской встрече". В сентябре он также участвовал во встрече внешнеполитических советников лидеров "нормандской четверки".