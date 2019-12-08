УПЦ МП возвела в епископы крымского священника-сепаратиста

Украинская православная церковь Московского патриархата возвела в епископы крымского священника-сепаратиста архимандрита Каллиника (Чернышева).

Синод УПЦ МП еще в январе 2016 года постановил сделать Каллиника епископом Бахчисарайским и викарием Симферопольскокой епархии. Место наречения и хиротонии синод оставил на усмотрение митрополита Онуфрия (Березовского).

По данным российского богослова Андрея Кураева, Каллиник стал епископом УПЦ МП 8 декабря 2019 года.

На сайте Херсонской епархии УПЦ МП опубликовано фото из Нежина, где Каллиник стоит в ряду архиереев Московского патриархата с панагией на груди и жезлом в руке (отличительные знаки архиерея) и в фиолетовой мантии епископа.

Фото: pravoslavie.ks.ua Каллиник - крайний справа

"Сегодня в Московском патриархате в Украине состоялась совершенно секретная хиротония - то есть возведение в епископы священника Каллиника (в миру - Константин Валериевич Чернышев) - известного сепаратиста, коллаборанта, который помогал русским войскам оккупировать Крым в 2014 году. Награжден медалью оккупационной администрации Крыма - «За защиту Крыма». Этого священника выбрали епископом еще три года назад, но в 2016 году в Московском Патриархате побоялись проводить хиротонию Каллиника, а сегодня уже не боятся", - прокомментировал событие журналист, бывший пресс-секретарь спикера Верховной Рады Андрей Ковалев.

Каллиник (Константин Чернышев) родился в 1977 году в Евпатории. Монашеский постриг с именем Каллиник принял в 2008 году, а в 2013 году возведен в сан архимандрита.

Согласно данным сайта "Миротворец", принимал активное участие в аннексии Крыма: проводил антиукраинскую агитацию, разместил склад оружия для "самообороны Крыма" на территории храма Святого Пророка Иоанна Крестителя в селе Уютное, настоятелем которого является. От оккупационных властей Крыма получил медаль "За защиту Крыма".