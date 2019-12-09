Под Офисом президента в Киеве началась акция "Варта на Банковой"
Под Офисом президента в Киеве началась акция "Варта на Банковой"
"Нафтогаз" предложил Медведеву свой "нулевой вариант"
"Нафтогаз" предложил Медведеву свой "нулевой вариант"
Событие года - матч-реванш Джошуа-Руис стал разочарованием года
Событие года - матч-реванш Джошуа-Руис стал разочарованием года
Филарета отправили на пенсию, с почестями и полным пансионом
Филарета отправили на пенсию, с почестями и полным пансионом
Нормандский тупик и украинское будущее
Нормандский тупик и украинское будущее
На пешеходном переходе в Киеве автомобиль задом насмерть сбил женщину
На пешеходном переходе в Киеве автомобиль задом насмерть сбил женщину
На Майдане прошло вече "Красные линии" (добавлены фото)
На Майдане прошло вече "Красные линии" (добавлены фото)
​На Владимирском спуске в центре Киева автомобиль вынесло на встречку, погибла женщина
​На Владимирском спуске в центре Киева автомобиль вынесло на встречку, погибла женщина
Полиция подсчитала число участников вече на Майдане
Полиция подсчитала число участников вече на Майдане
ГлавнаяМир

МИД РФ выступил против расширения "нормандского формата"

Замглавы российского МИДа заявил, что урегулирование конфликта на Донбассе "зависит только от выполнения ранее принятых решений".

МИД РФ выступил против расширения "нормандского формата"
Фото: EPA/UPG

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации выступили против расширения "нормандского формата".

Об этом заявил замглавы российского МИДа Александр Грушко, передают росСМИ.

"Мы негативно относимся к этой идее, для нас это не вопрос формата", - сказал он.

Замминистра добавил, что урегулирование конфликта на востоке Украины "зависит только от выполнения ранее принятых решений".

"Не надо искать альтернативу", - сказал Грушко, отметив, что необходимо завершить разведение сил на Донбассе, а также запустить процесс реализации "формулы Штайнмайера".

Ранее заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл на слушаниях в Комитете по международным делам Сената заявлял о дискуссиях по поводу расширения "нормандского формата".

Напомним, в "нормандскую четверку" входят руководители четырех стран: Украина, Россия, Франция и Германия. Сегодня, 9 декабря, в Париже пройдет первый с 2016 года саммит "нормандской четверки". Накануне США пообещали Украине мощную поддержку во время этой встречи.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о готовности присоединиться к переговорам в "нормандском формате", если это будет нужно их участникам. О готовности США присоединиться к "нормандскому формату" также говорил бывший представитель Госдепа по Украине Курт Волкер.

Расширить круг участников переговоров в "нормандском формате" за счет руководителей Великобритании и США предложил президент Украины Владимир Зеленский в августе. Он это сделал после того, как, несмотря на договоренности о прекращении огня, поддерживаемые Россией боевики открыли огонь по военным 36-й бригады морской пехоты. В результате обстрела тогда погибли четверо военнослужащих ВСУ.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также