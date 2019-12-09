МИД РФ выступил против расширения "нормандского формата"

Замглавы российского МИДа заявил, что урегулирование конфликта на Донбассе "зависит только от выполнения ранее принятых решений".

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации выступили против расширения "нормандского формата".

Об этом заявил замглавы российского МИДа Александр Грушко, передают росСМИ.

"Мы негативно относимся к этой идее, для нас это не вопрос формата", - сказал он.

Замминистра добавил, что урегулирование конфликта на востоке Украины "зависит только от выполнения ранее принятых решений".

"Не надо искать альтернативу", - сказал Грушко, отметив, что необходимо завершить разведение сил на Донбассе, а также запустить процесс реализации "формулы Штайнмайера".

Ранее заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл на слушаниях в Комитете по международным делам Сената заявлял о дискуссиях по поводу расширения "нормандского формата".

Напомним, в "нормандскую четверку" входят руководители четырех стран: Украина, Россия, Франция и Германия. Сегодня, 9 декабря, в Париже пройдет первый с 2016 года саммит "нормандской четверки". Накануне США пообещали Украине мощную поддержку во время этой встречи.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о готовности присоединиться к переговорам в "нормандском формате", если это будет нужно их участникам. О готовности США присоединиться к "нормандскому формату" также говорил бывший представитель Госдепа по Украине Курт Волкер.

Расширить круг участников переговоров в "нормандском формате" за счет руководителей Великобритании и США предложил президент Украины Владимир Зеленский в августе. Он это сделал после того, как, несмотря на договоренности о прекращении огня, поддерживаемые Россией боевики открыли огонь по военным 36-й бригады морской пехоты. В результате обстрела тогда погибли четверо военнослужащих ВСУ.