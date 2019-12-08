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Космический грузовик Cargo Dragon успешно состыковался с МКС

Корабль доставил на МКС около 2,5 тонн продовольствия и оборудование для экспериментов.

Фото: https://blogs.nasa.gov/

Выведенный на орбиту американский грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX в воскресенье успешно состыковался с Международной космической станцией. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Стыковка произошла в 14:47 по киевскому времени.

"Cargo Dragon пристыковался к американскому сегменту станции - модулю Harmony. Перед этим сблизившийся с МКС корабль был захвачен с помощью 17-метровой руки-манипулятора Canadarm-2, которой управлял итальянский астронавт Лука Пармитано", - говорится в сообщении.

Последующая подводка "грузовика" дистанционной рукой-манипулятором к МКС и сам процесс присоединения его к американскому сегменту станции - модулю Harmony осуществлялся по командам с Центра управления полетами НАСА в Хьюстоне.

Cargo Dragon доставил на МКС около 2,5 тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения 38 научных экспериментов экипажем станции.

19-й по счету грузовой космический корабль Cargo Dragon вывела на орбиту Земли ракета-носитель Falcon 9 в минувший четверг в рамках коммерческого контракта между НАСА и компанией SpaceX по снабжению МКС. 

Запуск был осуществлен с 40-го стартового комплекса на авиабазе на мысе Канаверал в штате Флорида.

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