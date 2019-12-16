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Пристайко подтвердил агреман США на назначение Ельченко послом Украины в Штатах

Его кандидатура была утверждена два месяца назад. 

Пристайко подтвердил агреман США на назначение Ельченко послом Украины в Штатах
Володимир Ельченко
Фото: un.org

Министр иностранных дел Вадим Пристайко подтвердил информацию о том, что США дали согласие на назначение новым послом Украины Владимира Ельченко. Об этом глава МИД сообщил в интервью УНИАН

"Мы уже получили агреман (предварительное согласие страны на принятие лица как главы диппредставительства другого государства. - Ред.). С кандидатурой мы определились еще два месяца назад - это наш нынешний представитель в ООН Владимир Ельченко", - пояснил Пристайко.

Он также сообщил, что Украина получила агреманы относительно послов еще нескольких стран.

"По некоторым из них готовы указы. Мы в ближайшее время сможем обнародовать указы относительно назначения целого ряда руководителей важных для нас миссий", - подытожил Вадим Пристайко.

Напомним, 12 декабря СМИ со ссылкой на собственные источники опубликовали информацию о том, что США согласились на кандидатуру Ельченко на должности посла Украины. 

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