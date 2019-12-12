США дали агреман на назначение нового посла Украины

США дали предварительное согласие (агреман) на назначение Владимира Ельченко новым послом Украины.

Об этом пишет ZN.ua со ссылкой на свои источники.

Ельченко является постоянным представителем Украины при ООН. Ожидается, что на этой должности заменит нынешний заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, курирующий в центральном аппарате международные организации.

Должность посла Украины в США вакантна с 19 июля, когда был уволен Валерий Чалый.

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции 10 октября сообщил, что определился с кандидатурой посла Украины в США, однако не назвал фамилию.

Ельченко родился 27 июня 1959 года в Киеве. Заканчивал Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко (факультет международных отношений и международного права). На дипломатической службе - с 1981 года.

При Союзе работал на секретарских должностях. В 1993 году был наблюдателем по гражданским вопросам Миротворческих сил ООН в бывшей Югославии (UNPROFOR), Хорватия. После занимал должности заместителя начальника и начальника Управления международных организаций МИД Украины

В 1997-2000 годах был постоянным представителем Украины при ООН, в 2000-2001 - представителем в Совбезе ООН. В эти же годы был замминистра иностранных дел.

В 2001-2003 годах – заместитель государственного секретаря и государственный секретарь МИД Украины, в 2003-2005 годах – первый заместитель Министра иностранных дел Украины – руководитель аппарата МИД Украины. Затем несколько лет был послом Украины в Австрии и представителем Украины при международных организациях в Вене.

В 2010 года был назначен послом в России, но в марте 2014 года его отозвали из Москвы из-за российской агрессии.

В конце 2015 года Ельченко был назначен постоянным представителем Украины при ООН.