Во Франции оштрафовали Bloomberg на €5 миллионов за фейк

Французский регулятор финансовых рынков (AMF) оштрафовал американское агентство Bloomberg на 5 млн. евро за распространение в 2016 году информации из поддельного пресс-релиза французской строительной компании Vinci, что привело к падению акций. Об этом пишет RFI.

AMF сообщило, что агентство Bloomberg распространяет "информацию, о которой должно было знать, что она неправдивая". Также отмечается, что Bloomberg не соблюдает журналистскую этику, "поскольку перед публикацией не проводилась проверка информации".

В ноябре 2016 года мошенники разослали пресс-релиз, в котором говорилось, что компания Vinci уволила своего финансового директора Кристиана Лабейри и пересматривает свои финансовые показатели после обнаружения ошибок в отчетности. После новости об этом, акции Vinci упали на 18%.

Релиз разослали с вымышленного адреса электронной почты, оно почти не отличалось от обычного релиза компании, в письме также была ссылка на сайт, имитирующий подлинный сайт Vinci.

Спустя полчаса после выхода фейкового заявления, мошенники прислали опровержение, сделав ситуацию еще более запутанной. После этого Vinci выдала официальное опровержение. Среди ряда СМИ, опубликовавших этот фейк, было и Bloomberg.

В свою очередь в Bloomberg заявили, что планируют обжаловать решение регулятора.

"Bloomberg News стало одной из жертв утонченного обмана... Нам жаль, что AMF не нашло и не наказало виновных обманной схемы, но решило наказать информационное агентство, которое делало все возможное для того, чтобы сообщить информацию, которая представлялась достойной освещения", - сказано в агентстве.

Напомним, в ноябре президент Владимир Зеленский заявлял, что информационную войну против Украины теперь ведут не только российские СМИ. По его словам, информационная война раньше была в росСМИ, а теперь она и в Украине.