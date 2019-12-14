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Еще одну журналистку российского НТВ не пустили в Украину

Женщину задержали в аэропорту "Борисполь".

Еще одну журналистку российского НТВ не пустили в Украину
Фото: https://dpsu.gov.ua/

Пограничники задержали в аэропорту "Борисполь" журналистку российского телеканала НТВ, которая ранее посещала Крым с нарушением украинского законодательства. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

"Женщина прибыла в Украину рейсом из Стамбула. Как выяснилось, она работает журналистом одного из российских телеканалов и освещает социальные темы", - говорится в сообщении.

Во время пограничного контроля россиянка утверждала, что на временно оккупированных территориях Украины никогда не была. Однако проверив информацию, украинские пограничники установили незаконный визит в Крым.

Впоследствии россиянка это подтвердила.

За нарушение требований Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" журналистке отказали в пересечении границы и запретили въезд в Украину на 3 года.

Напомним, вчера пограничники не пустили в Украину российского журналиста, который также представлял телеканал НТВ. 

Накануне российские пропагандисты телеканала "Звезда" похвастались репортажем с Майдана. Однако оказалось, что граждане РФ пересекли границу как обычные иностранцы.

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