Алексей Резников: «Российская делегация думала, что Зеленский умышленно говорит по-украински»
Алексей Резников: «Российская делегация думала, что Зеленский умышленно говорит по-украински»
Нардеп заявила об алиби у одной из фигуранток дела об убийстве Шеремета
Нардеп заявила об алиби у одной из фигуранток дела об убийстве Шеремета
В Харьковской области ребенку в школе оторвало палец петардой
В Харьковской области ребенку в школе оторвало палец петардой
"Нафтогаз" озвучил цену на газ для населения в январе 2020
"Нафтогаз" озвучил цену на газ для населения в январе 2020
Полиция рассказала, как вышла на убийц Шеремета
Полиция рассказала, как вышла на убийц Шеремета
Суд арестовал подозреваемую в убийстве Шеремета Юлию Кузьменко
Суд арестовал подозреваемую в убийстве Шеремета Юлию Кузьменко
Суд арестовал главного подозреваемого в деле об убийстве Шеремета Андрея Антоненко
Суд арестовал главного подозреваемого в деле об убийстве Шеремета Андрея Антоненко
Суд отправил под домашний арест подозреваемую в убийстве Шеремета Яну Дугарь (обновлено)
Суд отправил под домашний арест подозреваемую в убийстве Шеремета Яну Дугарь (обновлено)
Недострои "Укрбуда" заберет "Киевгорстрой" (обновлено)
Недострои "Укрбуда" заберет "Киевгорстрой" (обновлено)
ГлавнаяОбществоЖизнь

ПЦУ объявила о юридической ликвидации УПЦ КП и УАПЦ

Епифаний заявил об этом на архиерейском соборе, посвященном годовщине создания ПЦУ.

ПЦУ объявила о юридической ликвидации УПЦ КП и УАПЦ
Фото: https://www.facebook.com/yevstr

На соборе Православной церкви Украины в Киеве предстоятель Епифаний объявил о юридической ликвидации УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Об этом сообщил замглавы управления ПЦУ по внешним связям Евстратий Зоря в Facebook.

"На заседании Архиерейского собора митрополит Епифаний сообщил о юридическом прекращении религиозных организаций "Киевская Патриархия УПЦ КП" и "Патриархия УАПЦ", - написал Зоря.

Он также сообщил, что архиерейский собор ПЦУ посвящен годовщине создания новой церкви и проходит в митрополичьих палатах Святой Софии в Киеве. 

Почетный патриарх Филарет на соборе не присутствует.

Напомним, УПЦ КП должна была прекратить существование в связи с созданием поместной Православной церкви Украины 15 декабря 2018 года.

Однако 20 июня 2019 года "собор" УПЦ Киевского патриархата, созванный почетным патриархом Православной церкви Украины Филаретом, отменил решение о роспуске Киевского патриархата и отказался от Томоса об автокефалии. После этого ПЦУ отобрала у Филарета Киевскую патриархию.

После этого УПЦ КП обратилась в суд с требованием отменить ликвидацию патриархата.

4 сентября 2019 года Окружной админсуд Киева приостановил ликвидацию УПЦ КП.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также