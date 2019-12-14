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Денисова отправится в Таиланд для освобождения украинцев, которых приговорили к 25 годам тюрьмы

Вячеслав Хлебка и Ярослав Яновский признаны лицами, пострадавшими от торговли людьми.

Денисова отправится в Таиланд для освобождения украинцев, которых приговорили к 25 годам тюрьмы
Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова отправится в Таиланд, чтобы ускорить освобождение из тюрьмы граждан Украины Вячеслава Хлебки и Ярослава Яновского.

Об этом Денисова сообщила на своей странице в Facebook.

По ее словам, 1 октября к ней на личный прием приходили родители Вячеслава Хлебки и Ярослава Яновского, содержащихся в местах несвободы в Королевстве Таиланд за преступление, связанное с незаконным перевозкам наркотических веществ. Они обращались к ней с просьбой поехать к их сыновьям и проверить условия содержания и состояние их здоровья, ведь в письмах украинцы сообщали, что нуждаются в медицинской помощи.

"Именно сегодня получила подтверждение, что такая поездка состоится и срочно встретилась с мамой одного из осужденных ребят - Вячеслава Хлебки. Она рассказала, что не виделась с сыном более четырех лет, а последний разговор по телефону состоялась более двух месяцев назад. Также подтвердила информацию об ухудшении состояния здоровья обоих осужденных граждан Украины", - написала омбудсмен.

Министерством социальной политики в 2017 году было установлено, а в 2019 году Вячеславу Хлебке и Ярославу Яновскому был продлен статус лиц, пострадавших от торговли людьми.

Ранее Людмила Денисова сообщила, что

в российских тюрьмах содержатся около двух тысяч украинцев.

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