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С начала суток в зоне боевых действий на Донбассе произошло четыре обстрела

Противник вел огонь из БМП. 

С начала суток в зоне боевых действий на Донбассе произошло четыре обстрела
Фото: uazmi.org

В зоне боевых действий на Донбассе с начала суток 13 декабря противник четыре раза нарушал режим прекращения огня. Обстрелы велись из БМП, гранатометов, пулеметов и другого оружия, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

"Российская Федерация систематически игнорирует взятые на себя обязательства относительно прекращения огня соответственно с принятым итоговым коммюнике на переговорах лидеров "нормандской четверки" во Франции", - подчеркнули в министерстве. 

В частности, огонь велся возле Марьинки (из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия), возле Павлополя (из стрелкового оружия), неподалеку Красногоровки (из ручных противотанковых гранатометов) и неподалеку Крымского (из БМП-1, гранатометов разных систем, пулеметов большого калибра и другого стрелкового оружия).

Потерь с украинской стороны не зафиксировали.

Напомним, что "нормандская четверка" договорилась об обмене пленными в формате "всех на всех" до конца года и разведении войск еще в трех точках.

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