Аваков подтвердил возможность патрулей с представителями ОРДЛО

"В Минских соглашениях написана "народная милиция", нужно этот вопрос как-то решать".

Министр внутренних дел Арсен Аваков подтвердил, что власти рассматривают возможность организации совместных полицейских патрулей с представителями оккупированных районов.

Об этом он сказал в эфире телеканала "1+1".

"В Минских соглашениях написана "народная милиция", которая не существует нигде в нашем законодательном поле, и нужно этот вопрос как-то решать. Сейчас существует "народная милиция ЛНР" и "народная милиция ДНР". Но они же должны быть распущены. Мы готовы, как только будет заключено дипломатами адекватное соглашение, своими полицейскими силами зайти и обеспечить порядок", - сказал он.

В Комплексе мер по выполнению Минских соглашений от 2015 года говорится, что закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" должен предусматривать создание отрядов народной милиции по решению местных советов с целью поддержания общественного порядка в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

По мнению Авакова, в этом вопросе должно быть компромиссное решение.

"Например, патруль из пяти человек. Два человека - украинская Национальная полиция, один представитель специальной полицейской миссии ОБСЕ и два представителя территориальных громад, в которых проходят выборы", - сказал он.

По его словам, похожие патрули были в свое время в Хорватии.

"Это переходный период полицейской миссии, длится недолго. Он чрезвычайно тяжел для самих полицейских, чреват гигантскими конфликтами и даже жертвами, но, видимо, другого пути нет", - подытожил Аваков.