Зеленский: "стена" на Донбассе - это "план последней буквы"

Президент Украины Владимир Зеленский считает отделение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей так называемой стеной крайним вариантом. До этого украинская власть попытается решить вопрос реинтеграции Донбасса другим путем.

Об этом Зеленский заявил в эфире канала "1+1" в программе "Право на владу", трансляция которой велась на странице Офиса президента в Facebook.

"Мы утвердили на заседании СНБО пять планов реинтеграции Донбасса. Стена - это не план "Б", лично для меня - это план последний буквы. Я пока что очень не хотел бы, чтобы мы применяли этот план", - сообщил президент.

Зеленский заявил, что между оккупированной и свободной частями Украины и так есть "живая стена". Отвечая на вопрос о том, будут ли социальные выплаты жителям оккупированных территорий после возведения "стены", президент ответил отрицательно.

"Для меня это не вариант, но мы должны двигаться. Пять лет стрелять и терять украинцев мы не будем. Если стена - то это другое государство, которые мы никогда не признаем. И тогда там никаких соцвыплат не будет. Если стена, то нам нужно сделать все условия для украинцев оккупированных частей, которые чувствуют себя украинцами, чтобы они приехали к нам. За стеной будет другая местность, где будут только боевики", - подытожил украинский президент.

Напомним, ранее помощник президента Андрей Ермак заявил, что Украина отгородится "стеной" от оккупированных территорий, если Россия на саммите "нормандской четверки" не согласится на прекращение огня и обмен пленными.

"К сожалению, мы будем жить по сценарию замороженного конфликта", - добавил он.