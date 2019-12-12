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С начала суток боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

О потерях среди ВСУ не сообщается.

С начала суток боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Фото: EPA/UPG

С начала суток российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, обстреливая позиции украинских военнослужащих из пушек БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Российская Федерация опять не выполняет взятые на себя обязательства по устойчивому прекращению огня в соответствии с принятым итогового коммюнике на переговорах лидеров «нормандской четверки» во Франции", - подчеркнули в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили три обстрела: у Авдеевки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; трижды неподалеку Павлополя - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Также один обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - неподалеку Крымского - из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия.

"Потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Также в штабе проинформировали о ситуации на участках разведения сил и средств.

"На участке разведения №1 ситуация остается стабильной, режим тишины соблюдается. Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляется автобусом и двумя электромобилями. Перевезено 2468 пассажиров. Также, продолжают свою деятельность сотрудники Международного комитета Красного Креста. Представители ГосЧС постоянно проводят обследование местности с обеих сторон дороги на наличие взрывоопасных предметов. На участках разведения №2 и №3 продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишины. Обстановка стабильная", - отмечается в сообщении.

Напомним, разведка Министерства обороны ранее сообщила, что российско-оккупационные войска на Донбассе активизировали подготовку артиллерийских и минометных подразделений.

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