В Киеве ради Шулявского моста снесут цех "Большевика"

На его месте будет построен съезд с путепровода.

Киевсовет принял решение выкупить цех №5 бывшего завода "Большевик", чтобы снести его и завершить строительство Шулявского путепровода. Такое решение было принято на заседании 12 декабря.

Пока этот цех находится в собственности акционерного общества "Первый Киевский машиностроительный завод", говорится в пресс-службе Киевского горсовета. Как известно, внутри здания расположен секонд-хенд.

"После выкупа корпус должны снести. Это необходимо для обустройства правоповоротного съезда с проспекта Победы на ул. Вадима Гетьмана и левоповоротного съезда с ул. Довженко на пр. Победы", - уточнили в горсовете.

Разговоры о сносе бывшего заводского цеха ведутся с 2012 года, добавил глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам транспорта Алексей Окопный.

"Будет проведена экспертная оценка имущества - здания, оборудования, утерянной выгоды и др. И только тогда будет установлена цена объекта, которую владелец может принять или обжаловать. Но он должен понимать, что эта общественная нужда является требованием времени и развития города", - сообщил Окопный.

Напомним, Шулявский мост был закрыт на реконструкцию в марте, тогда же начались работы по демонтажу старого путепровода.

В июле 2019 мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что ремонт столичного Шулявского моста может затянуться из-за торможения вопроса о сносе пятого цеха завода "Большевик", на месте которого должен быть один из съездов с путепровода.