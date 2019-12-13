Неравнодушный житель сообщил в полицию, как в темное время суток что-то свивали из цистерны.

В Вышгороде Киевской области полицейский открыли уголовное дело по факту загрязнения земель сливными нечистотами. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции Киевской области.

«В городе Вышгород, неподалеку оросительного канала ГАЭС, в темное время суток с ассенизаторского автомобиля осуществлялся слив жидкости. Об этом в полицию сообщил неравнодушный житель», - сказано в сообщении.

На месте происшествия полицейские обнаружили специализированный грузовой автомобиль «МАЗ» с цистерной. Водителем спецтранспорта, который слил в водоем нечистоты, оказался 38-летний мужчина.

Фото: Нацполиция

В качестве орудия совершения преступления полицейские изъяли транспортное средство с цистерной, шланги. Также они изъяли образцы воды из «рукава» и песчано-глиняной массы. Эти вещественные доказательства будут направлены на проведение соответствующие экспертизы, чтобы установить содержание вещества, которое сливалась.

Полиция сейчас устанавливает владельца спецтранспорта и обратилась в суд с ходатайством о наложении ареста на указанный транспорт.

Напомним, в ноябре в Одесском заливе танкер "Делфи" сорвало с якоря, он сел на мель в километре от берега и почти перевернулся. После этого сообщалось о превышении концентрации нефтепродуктов в 90 раз. Спустя несколько дней показатели проб воды начали улучшаться.