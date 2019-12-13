В Киеве грузовик врезался в маршрутку, пострадали пять пассажиров

В Голосеевском районе Киева грузовик врезался в маршрутку, в результате чего пострадали пять ее пассажиров. ДТП случилось на просп. Академика Глушкова, сообщили в пресс-службе полиции столицы.

По предварительной информации, водитель фуры не придерживался безопасной дистанции, из-за чего влетел в заднюю часть автобуса.

"Медики госпитализировали пятерых пассажиров с телесными повреждениями разной степени тяжести", - добавили правоохранители.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

На обнародованных в сети фото видно, что у грузовика MAN разбито лобовое стекло. У маршрутки погнута вся задняя часть, выбиты несколько окон.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

"Ныне полицейские устанавливают обстоятельства и механизмы ДТП. После проведения внеочередной проверки будет предоставлена правовая квалификация", - подытожили в полиции Киева.

Напомним, в ноябре в Киеве в результате столкновения автомобиля с маршруткой погибли двое, еще 11 человек были травмированы.