Баканов заявил, что благодаря СБУ за коррупцию уволили 39 топ-чиновников

Отчитываясь о первых 100 днях пребывания на должности главы СБУ, Иван Баканов сообщил, что благодаря работе ведомства, за коррупцию уволили 39 топ-чиновников, 134-ем объявлено о подозрении по 117 уголовным производствами и к различным срокам приговорены 50 человек. Об этом пишет пресс-центр СБУ.

Яркий пример оперативной работы - задержание с поличным экс-заместителя директора ОАО "Завод Маяк", который получил $200 тысяч за содействие в продаже имущественного комплекса завода по заниженной цене.

Кроме того, СБУ усилила борьбу с контрабандой. «Благодаря совместным действиям с британскими и польскими коллегами в Украине была изъята крупнейшая за историю независимости партия табачных изделий на 120 миллионов гривен», - отметил глава СБУ.

Среди дел, которые получили широкую огласку, - прекращение деятельности транснациональной преступной наркокорпорации «Химпром».

Служба также разоблачила преступную группу, которая за 1,5 миллиона евро пыталась продать «места» в Верховной Раде. «Это не единственный случай, когда мошенники пытаются торговать руководящими должностями в государственных структурах. Еще раньше нам удалось разоблачить двух дельцов, которые предлагали места в госорганах за вознаграждение», - добавил Баканов.

Напомним, 12 декабря также сообщалось, что СБУ разоблачила многомиллионную схему уклонения от уплаты налогов в Херсоне. Ущерб государству может достичь более миллиарда гривен.