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Дубилет обнаружил "несколько пугающий тренд" в данных о рождаемости

После 1990 года процент рожденных детей в будний день резко вырос.

Дубилет обнаружил "несколько пугающий тренд" в данных о рождаемости
Фото: Макс Левин

Министр Кабмина Дмитрий Дубилет обнаружил в данных о рождаемости факты того, что врачи часто стимулируют роды на будние дни, а не на выходные. Об этом министр написал у себя на фейсбуке.

Дубилет опубликовал график, показывающий сколько процентов детей родилось в Украине в какие дни недели.  Он показал, что после 1990 года процент рожденных детей в будний день резко вырос.

Фото: Дмитрий Дубилет

"Если в советские времена шансы родиться в любой день недели были примерно одинаковыми, то сейчас процент в выходные резко сократился. Например, если вы родились после 1990 года, вероятность родиться во вторник на 50% выше, чем в воскресенье!", - подчеркнул Дубилет.

Ссылаясь на объяснения экспертов и молодых родителей, министр отметил, что это означает, что врачи часто искусственно стимулируют роды так, чтобы они не состоялись в выходные, а пики рождаемости во вторник объясняются тем, что на этот день чаще назначают кесарево сечение.

"Почему эта статистика пугает? Как мне объяснили специалисты, любое искусственное стимулирование более ранних родов - это не очень хорошо для здоровья. Судя по всему, медицинские решения в наших роддомах принимают не всегда в лучших интересах ребенка, а по каким-то другим соображениям", - резюмировал министр.

Напомним, в сентябре министр здравоохранения Зоряна Скалецкая пообещала, что правительство намерено повысить рождаемость. Это входит в список стратегических задач.

Кроме того, правительство заявляло о намерениях сократить смертность и увеличить продолжительность жизни на 5%. Кабмин также планирует обеспечить бесплатные и безопасные роды в рамках программы госгарантий медицинского обслуживания населения, что позволит снизить смертность детей в возрасте до одного года минимум на 15%.

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