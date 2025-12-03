Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Україна стикається з прискореним демографічним старінням, — Лібанова

Через масову міграцію та різке падіння народжуваності в Україні істотно посилився процес демографічного старіння, що вже впливає на економіку та соціальну систему. 

Про це в інтерв’ю РБК-Україна пояснила директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України ім. М.В. Птухи Елла Лібанова.

За її словами, скорочення кількості людей працездатного віку змінює співвідношення між тими, хто працює, і тими, хто вже не може працювати.

“Діти на утриманні родини, особи старшого віку на утриманні суспільства. Менше людей працездатного віку — менша пропозиція робочої сили, менше доходів до бюджету, відповідно більше бюджетних витрат”, — наголошує Лібанова.

У 2021 році середній показник становив 2,1 дитини на одну жінку. Сьогодні, за розрахунками демографів, він знизився до близько 0,7, що є критично низьким рівнем навіть у порівнянні з іншими країнами.

Після завершення війни народжуваність може повільно зрости до 1,6, але це, за словами Лібанової, “межа можливого”. Для відтворення поколінь потрібно 2,15 дитини, і цього показника нині немає навіть у більшості європейських країн.

Нещодавнє збільшення державних виплат не вплине на рішення про народження дітей, упевнена Лібанова.

“Багато депутатів вважають, що якщо підвищили виплати, то всі вишикуються в чергу народжувати. Але ця допомога не стимулює народжуваність. Вона існує для того, щоб родини могли купити памперси, суміші, іграшки. Це про подолання бідності сімей з маленькими дітьми, а не про збільшення кількості новонароджених”, — пояснює вона.

Для реального впливу на народжуваність потрібні довгострокові і комплексні рішення: доступне житло, якісна медицина, довіра до майбутнього, стабільність, безпека та створення умов для повернення українців із-за кордону.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
