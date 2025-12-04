Тут зможуть безкоштовно проживати люди, що проходять хімієтерапію чи інші види лікування.

У Львові зведуть перший в Україні будинок для онкопацієнтів, які приїжджають на лікування.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Будівлю планують спорудити за модульною японською технологією спільно з компанією DAIWA House Group. Такий формат дозволить звести будинок швидко, якісно та з урахуванням потреб пацієнтів. Місто вже підписало відповідний Меморандум про співпрацю.

Андрій Садовий також розповів про важливу зустріч з мером Хіросіми Казумі Мацуї. Сторони обговорили питання стійкості міст під час війни, можливості відбудови та подальшу підтримку України. Японська сторона готує окреме засідання, присвячене співпраці з українськими громадами.

Окрім цього, досягнуто домовленості про партнерство між школою Хіросіма Нагіса та львівським Будоканом. Співпраця розпочнеться зі спільних онлайн-зустрічей, а надалі передбачені обміни та стажування.

У Львові вже кілька місяців працює Japan Desk — спеціальний офіс для взаємодії з Японією. За цей час місто відвідали майже сто японських підприємців, які вивчають міські можливості, розглядають інвестування та планують спільні проєкти.