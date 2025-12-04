США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ГоловнаЗдоров'я

У Львові з’явиться перший в Україні будинок для онкопацієнтів, — Садовий

У Львові зведуть перший в Україні будинок для онкопацієнтів, які приїжджають на лікування.

Тут зможуть безкоштовно проживати люди, що проходять хімієтерапію чи інші види лікування. 

У Львові з’явиться перший в Україні будинок для онкопацієнтів, — Садовий
Макет будинку для онкопацієнтів у Львові
Фото: Андрій Садовий

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Будівлю планують спорудити за модульною японською технологією спільно з компанією DAIWA House Group. Такий формат дозволить звести будинок швидко, якісно та з урахуванням потреб пацієнтів. Місто вже підписало відповідний Меморандум про співпрацю.

Андрій Садовий також розповів про важливу зустріч з мером Хіросіми Казумі Мацуї. Сторони обговорили питання стійкості міст під час війни, можливості відбудови та подальшу підтримку України. Японська сторона готує окреме засідання, присвячене співпраці з українськими громадами.

Окрім цього, досягнуто домовленості про партнерство між школою Хіросіма Нагіса та львівським Будоканом. Співпраця розпочнеться зі спільних онлайн-зустрічей, а надалі передбачені обміни та стажування.

У Львові вже кілька місяців працює Japan Desk — спеціальний офіс для взаємодії з Японією. За цей час місто відвідали майже сто японських підприємців, які вивчають міські можливості, розглядають інвестування та планують спільні проєкти.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies