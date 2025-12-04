США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
ГоловнаЗдоров'я

У Львові 7-річному хлопчику виконали подвійну родинну трансплантацію

У Львові семирічному хлопчику з Івано-Франківщини вперше в Україні виконали подвійну родинну трансплантацію: нирку пересадили від батька, а печінку — від мами.

У Львові 7-річному хлопчику виконали подвійну родинну трансплантацію
Артурчик поряд з Максимом Овечко, керівником Центру трансплантології Першого медоб’єднання Львова
Фото: Пресслужба Першого медоб’єднання Львова

Про це повідомили в Дитячій лікарні святого Миколая.

Артур народився здоровим, однак у два роки йому діагностували агресивну злоякісну пухлину — саркому малого тазу. Після тривалого лікування рак відступив, але замість одужання у хлопчика розвинулась сечокам’яна хвороба. Попри лікування, обидві нирки поступово відмовили, і Артуру призначили діаліз.

«Ми буквально виходжували Артура. У 7 років він важив лише 16 кілограмів. Йому часто ставало погано на гемодіалізі», — згадує лікарка-нефрологиня Лілія Грицків.

Генетичне обстеження, виконане у Кореї, виявило причину важкого стану — первинну гіпероксалурію. Через рідкісну мутацію печінка не виробляє фермент для нормального виведення оксалату. Накопичуючись, він перетворюється на оксалат кальцію й утворює камені, що руйнують нирки.

Єдиним шансом на життя для Артура стала подвійна трансплантація.

«Раніше в Україні нікому не проводили таку комбіновану родинну трансплантацію дитині з гіпероксалурією. Пересадити лише нирку було неможливо, бо першопричина в печінці. Тож довелося пересадити обидва органи — донором нирки став тато, а частину печінки віддала мама», — пояснює керівник Центру трансплантології Першого медоб’єднання Львова Максим Овечко.

Операції виконали у три етапи. Спершу видалили уражені інфекцією нирки. Через місяць хлопчику пересадили нирку від батька, а ще за три тижні — частину печінки від матері.

І нирка тата, і частина печінки мами успішно запрацювали в тілі дитини.

«Сьогодні Артур нарешті набирає вагу, сміється і мріє про прості дитячі бажання — наприклад, уперше в житті випити солодкої газованки», — повідомили в медзакладі.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies