Про це свідчать дані Електронної системи охорони здоровʼя.

Понад 12 мільйонів українців нині входять до групи ризику щодо розвитку серцево-судинних захворювань.

Їх озвучила під час круглого столу з питань серцево-судинного здоров’я голова Національної служби здоровʼя Наталія Гусак, передає журналістка LB.ua.

Попри значну кількість людей у групі ризику, у сімейних лікарів упродовж року лише 36% чоловіків і 27% жінок з груп ризику пройшли хоча б одне необхідне обстеження.

Нині в Україні офіційно встановлено діагноз артеріальна гіпертензія у 2,5 млн пацієнтів. Серед них 64% — жінки, а чоловіки — 36%.

За словами Гусак, значна частина чоловіків із групи ризику нині мобілізовані, тому проблему контролю гіпертензії та профілактики серцевих ускладнень доведеться вирішувати ще довго після перемоги.

Водночас рівень контролю захворювання залишається низьким: лише 12% пацієнтів віком 18+ із підтвердженою гіпертензією мають встановлений контрольований артеріальний тиск.

Також тривожні дані стосуються інсультів. Упродовж року до встановлення діагнозу лише 13% пацієнтів хоча б один раз відвідували свого сімейного або лікуючого лікаря — кардіолога чи невропатолога.