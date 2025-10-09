Понад 200 жінок завагітніли завдяки програмі безоплатного лікування безпліддя в “Добробуті”

У Центрі репродуктології медичної мережі “Добробут” 463 пацієнти отримали курс безоплатного лікування безпліддя за Програмою медичних гарантій НСЗУ. За період участі “Добробуту” в програмі завагітніли 205 жінок.

Лікування безпліддя може бути безоплатним у "Добробуті" через програму НСЗУ

Згідно з даними дашборду НСЗУ, “Добробут” посідає друге місце за сумою укладених договорів за цим пакетом послуг серед усіх надавачів по Україні – мережа надала відповідних медичних послуг на майже 40 млн грн.

“Добробут” надає безоплатні послуги з лікування безпліддя в рамках державної Програми медичних гарантій з 27 лютого 2024. Це перший великий контракт “Добробуту” з Національною службою здоров’я України.

Звернутися до “Добробуту” за безоплатним лікуванням можуть жінки до 40 років включно з встановленим діагнозом «Жіноче безпліддя» або «Чоловіче безпліддя» — у чоловіків.

Щоб отримати безоплатні послуги, потрібно записатися на первинну консультацію (також безоплатну) до лікаря-репродуктолога “Добробуту”.

Жінка має можливість пройти до двох безоплатних циклів лікування програмами ДРТ на рік.

“Кожна історія успішної вагітності — це перемога, яку ми здобуваємо разом із пацієнтками, їхніми сім’ями та державою. Для нас цей проєкт є проявом соціальної відповідальності перед суспільством. І його навіть проміжні результати доводять, що об’єднання ресурсів держави і досвіду приватної медицини ефективно працює для найважливішої мети — народження дітей і покращення демографічної ситуації в Україні”, — зазначила Світлана Шиянова, лідер напряму допоміжних репродуктивних технологій медичної мережі “Добробут”.