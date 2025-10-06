Чому цукор шкідливий для серця?

Саме збалансованість і є тим самим «суперфудом», про який не напишуть фантоми інстаграмних марафонів. Тому я не буду демонізувати жоден із продуктів, в тому числі цукор, але спробую пояснити чому зловживання цукром може призвести до хвороб серця.

Ми створені аби їсти, любити, працювати, насолоджуватись життям та продовжувати його. У людини чимало соціальних ролей, потреб, обовʼязків та можливостей. Тому закономірно, що і для підтримки здоровʼя людини потрібні різні речі: емоційна гармонія, фізична активність, інтелектуальна діяльність та збалансована їжа.

Не існує у світі такого дивовижного продукту, який би вилікував всі наші хвороби.

Фото: EPA/UPG

Цукор - це глюкоза. Без неї наш організм не зможе функціонувати: адже саме глюкоза - основне джерело енергії. Наш мозок, нервова система, мʼязи використовують близько 200 г глюкози щодня для повноцінної роботи.

Але глюкоза міститься не лише в цукрі і наш організм “добуває” її з абсолютно усіх вуглеводних продуктів: гречки, рису, картоплі, злакових, овочів, ягід, фруктів, зелені тощо.

Запамʼятайте, що наш організм добуває глюкозу з різних продуктів!

Приклад:

- чизкейк в ШКТ розщепиться до сахарози, глюкози та фруктози;

- батат в ШКТ розщепиться до крохмалю та глюкози.

Тому, продукти з доданим цукром слід мінімізувати адже вони призведуть до надмірної концентрації глюкози в крові і запустять каскад поганого впливу: формування цукрового діабету та негативний вплив на судини серця.

Як надлишок цукру впливає на серце і судини?

Американський вчений Yudkin та співавтори ще у 1960 році виявили, що більше споживання цукру призводить до підвищення частоти розвитку серцево-судинних захворювань.

Ряд досліджень пов’язує доданий цукор із збільшенням кількості “поганого” холестерину в крові: ліпопротеїнів низької щільності. Тому, у молодих пацієнтів з ожирінням, високим споживанням цукрів на 23% частіше діагностують ішемічну хворобу серця (за даними Гарвардської групи дослідників).

У ході 15-річного дослідження люди, які отримували до 21% своїх калорій із додавання цукру, мали на 38%вищий ризик смерті від серцево-судинних захворювань порівняно з тими, хто споживав 8% своїх калорій у вигляді доданого цукру. 90% хвороб серця та судин можна профілактувати (за даними статистики American Heart Association) - в тому числі зменшенням кількості вживаного цукру, раціональним харчуванням та фізичною активністю.

Як цукор “руйнує” судини?

Уявіть, що багатотонна вантажівка проїхалась містом і залишила на дорозі ями (так чинить і надлишок глюкози - утворює в стінці судини стоншення). Аби “залатати” цю ямкатість до судин організм направляє молекули холестерину, які накопичуються і утворюють холестеринові бляшки, які з часом повністю закупорюють просвіт судини та викликають інфаркт.

Окрім того, надлишок цукру в крові знижує еластичність кровоносних судин, що призводить до змін у тонусі і формує артеріальну гіпертензію.

41% людей, у яких вже діагностовано цукровий діабет ІІ типу (набутий) мають проблеми з серцем.

Серед усього населення планети, за даними різних реєстрів, від 75 до 81% людей з підвищеним рівнем глюкози крові (предіабет, діабет, підвищена толерантність до глюкози) мають хвороби серця: артеріальну гіпертензію, атеросклеротичну хворобу серця, аритмії, периферичний атеросклероз.

Відповідно до нового дослідження під керівництвом дослідників з Лондонської школи гігієни та медицини, чоловіки та жінки з підвищеним рівнем цукру в крові мають на 30-50% більший ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Тому, варто скоротити доданий цукор, який міститься не лише в шоколадках, печиві чи інших солодощах. Цукор є в хлібо-булочних виробах, соусах, ковбасних виробах, алкоголі, фастфуді…майже всюди.

До речі, в ігристих алкогольних напоях міститься більше 50 г цукру в 1 літрі, у сухому вині - до 10 грамів. Тому, при виборі напою для особливого вечора, надайте перевагу келиху сухому вина.

Як ми вже зрозуміли, цукор (глюкоза) - необхідна для організму, тому не демонізуємо її, але памʼятаємо прості цифри.

Норма доданого цукру - 30-50 г (6-10 чайних ложок) на добу для жінок і чоловіків. Кардіологічні асоціації радять споживати 5-10% доданого цукру від загального калоражу: тобто для середнього раціону на 2000 калорій на день 10% - це близько 48 грамів (або 12 чайних ложок) доданого цукру.

Продукти, які природно містять цукор, такі як овочі, фрукти та молоко, повинні міститись у раціоні, але памʼятаємо про баланс!

Чи справді солодке може підвищувати тиск і сприяти розвитку інфаркту?

Так, надмірне споживання цукру дійсно може підвищувати артеріальний тиск і сприяти розвитку інфаркту. Цукор сприяє затримці натрію і води в організмі, що призводить до підвищення об’єму крові і, відповідно, артеріального тиску. Також стимулюється синтез сечової кислоти, яка пригнічує вироблення оксиду азоту – речовини, що розширює судини. В результаті судини звужуються, а тиск підвищується.

Окрім того, надлишок глюкози підвищує рівень "поганого" холестерину (LDL) і тригліцеридів, що сприяє утворенню бляшок у судинах. Згодом вони можуть перекрити кровотік і спричинити інфаркт міокарда. А ще активує запальні процеси в організмі, які сприяють пошкодженню стінок судин та розвитку серцево-судинних хвороб.

Симптоми та ризики

Як зрозуміти, що цукор шкодить моєму серцю? Які симптоми можуть про це сигналізувати?

Якщо у вас часто підвищується тиск (вище 130/80 мм рт. ст.), і це не пов’язано з іншими факторами (наприклад, надмірне вживання солі чи стрес), можливо, цукор сприяє гіпертонії. Прискорене серцебиття - високий рівень цукру може викликати різкі стрибки інсуліну, що впливає на серцевий ритм. Коливання рівня глюкози можуть викликати зміни тонусу судин, що призводить до головного болю. Якщо після їжі, багатої на цукор, ви відчуваєте запаморочення, це може свідчити про різке підвищення, а потім спад рівня глюкози в крові. Постійне відчуття втоми, навіть після повноцінного відпочинку, може бути наслідком інсулінорезистентності – стану, коли клітини не отримують достатньо енергії через стрибки рівня цукру. Надлишок цукру сприяє затримці натрію та води в організмі, що може викликати набряки ніг, рук, обличчя. Поколювання або оніміння кінцівок: надлишок цукру може пошкоджувати дрібні судини, що порушує кровообіг у кінцівках.

Чи можуть серцеві хвороби виникнути у молодих людей через надлишок цукру?

Так, дослідження підтверджують, що молоді люди, які споживають багато цукру, частіше мають серцеві проблеми. Наприклад, дослідження Американської кардіологічної асоціації показало, що 30% молодих людей віком 18–30 років вже мають ознаки атеросклерозу через неправильне харчування. Також ризик серцевого нападу до 40 років збільшився на 20% через зростання випадків ожиріння та метаболічних порушень.

3. Корисні поради

Слідкуйте за складом продуктів та слідуйте простим правилам:

Не пийте додатковий цукор! Уникайте солодких напоїв, натомість пийте воду, коли відчуваєте спрагу. Додавайте у воду лимон, апельсин або лайм, свіжу мʼяту тощо. Пийте каву, чай, матчу…без додавання сиропів або цукру - додайте кардамон, корицю, мускатний горіх, ваніль. Також зверніть увагу на молоко: обирайте знежирене натуральне або рослинне без цукру. Уникайте безалкогольних і спортивних напоїв (коктейлі). Вони багаті цукром, але зовсім не мають харчової цінності (тому їх називають «порожніми калоріями»). Уникайте фруктового соку, навіть якщо це 100% фруктовий сік. Хоча фруктовий сік має деякі переваги фруктів (вітаміни, мінерали), він містить більше цукру, ніж фрукти, і менше клітковини. Фруктовий сік не можна вживати як альтернативу фруктам. Їжте фрукти, а не пийте їх! Пийте каву, чай, матчу…без додавання сиропів або цукру. Обирайте кисло-молочні продукти (йогурти, кефір, десерти) без додатків - краще додайте у натуральний йогурт свіжі фрукти та горіхи. Спробуйте цільну їжу. Цілісні харчові продукти – це продукти, які залишаються максимально близькими до свого природного стану з невеликою термічною обробкою. Приклад: свіжі або заморожені овочі та фрукти, птиця та риба, квасоля, сочевиця або тофу, коричневий рис, цільнозерновий кус-кус, ячмінь, цільнозерновий хліб. Зменшіть додавання соусів у свою їжу: спробуйте суші без соєвого соусу - це смачно! Для перекусів використовуйте горіхи, сир із низьким вмістом жиру та натрію, цільнозернові крекери, йогурти, фрукти тощо. Зменшіть кількість випічки, солодких десертів, цукерок і шоколаду - не забороняйте їх собі, але обмежуйте кількість та слідкуйте за якістю. Їжте каші з низьким вмістом цукру: вівсяні пластівці замініть на плющену вівсянку, пшоно тощо.

До речі, не бійтесь фруктів: вони містять фруктозу, клітковину, мінерали та найчастіше є низькокалорійними. Наприклад, папая, полуниця майже на 80% складаються з води. Тому якщо хочеться солодкого - зʼїжте фрукт і не бійтесь нашкодити фігурі, бо це майже неможливо (звісно, памʼятаємо про міру та баланс).

Дефіцит калорій + фізична активність + сон = хороший настрій та здоровʼя!