Здоров'я

Лікарі пояснили умови, коли жінку вважають безплідною, і до якого віку їй можна робити ЕКЗ та подібні процедури

У новому законопроєкті №13683, який має врегулювати застосування допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) в Україні, безпліддя визначено як захворювання репродуктивної системи, коли жінка не може завагітніти упродовж року після незахищеного сексу з чоловіком. 

Водночас документ дозволяє проводити процедури штучного запліднення (ЕКЗ) до 49 років, а за рішенням консиліуму — і пізніше. Частина лікарів попереджає, що такі норми не враховують фізіологічні особливості репродуктивного віку і можуть зашкодити пацієнткам.


Мати з новонародженим немовлям у відділенні передчасних пологів дитячої лікарні Heim Pal у Будапешті, Угорщина, 15 листопада 201
Фото: EPA/UPG

Про це йдеться у статті LB.ua.

За словами ембріологині Ольги Малюти, пропоноване визначення безпліддя не враховує індивідуальних чинників, зокрема віку. 

Як пояснює лікарка-репродуктологиня медичної мережі "Добробут" Світлана Шиянова, після 35 років шанси на природне зачаття поступово зменшуються, а після 40 — стрімко падають. «Зайве очікування у таких випадках може позбавити жінку можливості завагітніти власними яйцеклітинами», — каже вона.

За міжнародними клінічними рекомендаціями, зокрема Європейської асоціації репродуктологів (ESHRE), терміни для початку лікування безпліддя залежать від віку:

  • до 35 років — після року безуспішних спроб завагітніти;
  • 35–40 років — після шести місяців;
  • понад 40 років — після трьох місяців.

Ці строки, зазначають лікарі, обґрунтовані фізіологічно: кожен місяць зволікання знижує шанси на успішне зачаття.

У законопроєкті ж прописано, що культивування ембріонів дозволяється лише після вичерпання інших методів лікування безпліддя, що, на думку частини фахівців, не узгоджується з реаліями репродуктивного віку. Опитані LB.ua лікарі вважають, що вимога трирічного лікування іншими методами перед проведенням ЕКЗ не відповідає доказовій медицині та може зашкодити пацієнткам.

Заступник міністра охорони здоров’я Євгеній Гончар пояснює, що таку норму пропонують для «забезпечення обґрунтованості медичної допомоги». За його словами, багато випадків безпліддя можна вирішити медикаментозно або малоінвазивними процедурами, які є безпечнішими, ніж негайне застосування ЕКЗ. Водночас посадовець визнав, що у деяких випадках затримка з лікуванням може призвести до втрати шансу на зачаття, тому документ можуть доопрацювати між першим і другим читанням.

Окрім цього, законопроєкт визначає вікову межу для застосування ДРТ — до 49 років. Водночас допускається можливість проведення процедур і в старшому віці, якщо після медобстеження консиліум із трьох лікарів надає позитивний висновок.

За словами Світлани Шиянової, нині клініки орієнтуються на середній вік настання менопаузи — приблизно 50–51 рік, і більшість програм проводять саме до цього віку. «Рішення ухвалює консиліум за участі акушер-гінеколога, терапевта або сімейного лікаря, а також завідувача відділення ДРТ. Ми оцінюємо стан здоров’я та супутні захворювання, щоб виключити ризики. У нашій клініці внутрішня межа — 53 роки, якщо лікар підтверджує, що пацієнтка може виносити вагітність», — пояснює вона.

Повну версію статті читайте:

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
