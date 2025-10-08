Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Здоров'я

Ринок на більше 100 млн євро на рік: наскільки популярне в Україні сурогатне материнство і ДРТ. Цифри від МОЗ

За перші 18 місяців повномасштабної війни народилося понад 1 000 дітей через сурогатне материнство, тобто приблизно 600–800 на рік. Переважна більшість – для іноземних батьків. 

Загалом МОЗ фіксує ріст попиту на допоміжні репродуктивні технології в країні. 

Ринок на більше 100 млн євро на рік: наскільки популярне в Україні сурогатне материнство і ДРТ. Цифри від МОЗ
Фото: mou.today

Про це йдеться у статті LB.ua

ДРТ – це сучасні методи лікування безпліддя і допомоги дорослим мати дітей. Фактично, робота медиків з біоматеріалом, зокрема створення з нього ембріонів поза тілом людини, і потім їхня імплантація у тіло жінки. ДРТ має різні форми – від екстракорпорального запліднення до кріоконсервації (замороження біоматеріалу) та сурогатного материнства. 

Наприклад, у 2023 році в Україні зафіксовано суттєве зростання попиту на допоміжні репродуктивні технології (ДРТ). За офіційним звітом, торік розпочато 33 364 цикли ДРТ, що на 41,7% більше, ніж у 2022-му.

Унаслідок цих процедур народилося 9 885 дітей. 

До повномасштабної війни послуги ДРТ надавали близько 47 центрів. Станом на 2025 рік Національна служба здоров’я України законтрактувала 38 закладів у межах держпрограми, з яких 31 — приватні клініки.

Якщо спробувати оцінити ринок, то МОЗ відповідає, що типове екстракорпоральне запліднення чи інтрацитоплазматичне введення сперматозоїда в Україні коштує приблизно €2,5–3,2 тисячі. Якщо помножити на 33 364 цикли, вийде приблизно €80–110 млн на рік без урахування сурогатного материнства. 

Воно – окремий сегмент, вартість якого складає орієнтовно €38–50 тисяч, До повномасштабної війни офіційно Мін’юст фіксував 1 499 народжень через замінне материнство у 2019 році, із них 1 418 (приблизно 95%) у батьків-іноземців. Тобто це десь 1,4-1,6 тисячі вагітностей/рік через сурогатне материнство, переважно для іноземних сімей. Під час війни великої війни народжується приблизно 600–800 дітей на рік, що дає орієнтовно ~€25–75 млн на рік залежно від періоду. Нині програми працюють у безпечніших регіонах і частково відновлюються, але до довоєнних максимумів країна ще не дотягнула.

Сумарно МОЗ оцінює ринок із сумарним оборотом у понад €100 млн/рік, який зростав у 2023–2025 роках і частково диверсифікується за рахунок держфінансування.

