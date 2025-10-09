Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Ексгенсек НАТО Столтенберг: Трамп хотів вигнати 4 країни з Альянсу
Ексгенсек НАТО Столтенберг: Трамп хотів вигнати 4 країни з Альянсу
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
ГоловнаЗдоров'я

Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків

Після тривалого лікування за кордоном 7-річна Аня Дерека з Київщини повернулася до львівських спеціалістів, які у січні 2023 року стабілізували її стан та готували до транспортування далі на захід. 

Нині ж у Дитячій лікарні Святого Миколая у Львові дівчинці шліфують післяопікові рубці. 

Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
Аня Дерека
Фото: БФ «Християнська медична асоціація України»

Про це повідомляє Перше медичне обʼєднання Львова.

У мить авіакатастрофи гелікоптера з керівництвом МВС на борту у Броварах, тато саме заводив Аню до дитсадка. Разом з ними тоді постраждала 31 людина. Ще 14 осіб, включно із міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським, загинули. 

Аня отримала опіки 30% тіла. Найсильніше постраждали обличчя та спина. 

Спершу її рятували у Броварах та Київському опіковому центрі. Потім перевезли до Львова — у Лікарню Святого Миколая, де дівчинку готували до транспортування за кордон. 

В Австрії Ані виконали десятки операцій із очищення ран та пересадки шкіри. А через рік дівчинка продовжила лікування вже у США з ініціативи та за організації благодійного фонду «Християнська медична асоціація України». 

Сьогодні Аня є учасницею їхнього проєкту «Burn Care Alliance», який впроваджує інновації у лікуванні українських пацієнтів з опіками.

«Коли я вперше побачила Аню, знепритомніла. Опіки були повсюди. А зараз лікарі уже повернули симетричність обличчю донечки, закрили рани на тілі. А завдяки шліфуванню зменшуються та стають світлішими рубці», — каже мама Ані Катерина. 

У Львові дівчинці вже виконали 3 процедури зі шліфування післяопікових рубців за допомогою CO2-лазеру — одного з небагатьох в країні. Цього та наступного року на дівчинку чекає ще ряд процедур із лазерного шліфування та пластичні операції у США.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies