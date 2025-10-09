Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків

Нині ж у Дитячій лікарні Святого Миколая у Львові дівчинці шліфують післяопікові рубці.

Після тривалого лікування за кордоном 7-річна Аня Дерека з Київщини повернулася до львівських спеціалістів, які у січні 2023 року стабілізували її стан та готували до транспортування далі на захід.

Про це повідомляє Перше медичне обʼєднання Львова.

У мить авіакатастрофи гелікоптера з керівництвом МВС на борту у Броварах, тато саме заводив Аню до дитсадка. Разом з ними тоді постраждала 31 людина. Ще 14 осіб, включно із міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським, загинули.

Аня отримала опіки 30% тіла. Найсильніше постраждали обличчя та спина.

Спершу її рятували у Броварах та Київському опіковому центрі. Потім перевезли до Львова — у Лікарню Святого Миколая, де дівчинку готували до транспортування за кордон.

В Австрії Ані виконали десятки операцій із очищення ран та пересадки шкіри. А через рік дівчинка продовжила лікування вже у США з ініціативи та за організації благодійного фонду «Християнська медична асоціація України».

Сьогодні Аня є учасницею їхнього проєкту «Burn Care Alliance», який впроваджує інновації у лікуванні українських пацієнтів з опіками.

«Коли я вперше побачила Аню, знепритомніла. Опіки були повсюди. А зараз лікарі уже повернули симетричність обличчю донечки, закрили рани на тілі. А завдяки шліфуванню зменшуються та стають світлішими рубці», — каже мама Ані Катерина.

У Львові дівчинці вже виконали 3 процедури зі шліфування післяопікових рубців за допомогою CO2-лазеру — одного з небагатьох в країні. Цього та наступного року на дівчинку чекає ще ряд процедур із лазерного шліфування та пластичні операції у США.