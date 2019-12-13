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Во Львове полицейского поймали на взятке за попытку "отмазать" призывника от армии

За три тысячи евро полицейский и военный чиновник признавали мужчин непригодными к службе.

Во Львове полицейского поймали на взятке за попытку "отмазать" призывника от армии

Сегодня, 13 декабря, в обеденное время сотрудники ГБР и СБУ задержали на взятке 38-летнего майора, старшего инспектора управления кадрового обеспечения полиции Львовской области, который обещал помочь мужние в уклонении от военной службы. Об этом сообщает ZAXID.NET.

Задержание произошло в нескольких метрах от входа в здание Главного управления Нацполиции Львовской области, где работает этот полицейский.

Мужчина требовал от жителя Львовской области три тысячи евро. По данному факту открыто уголовное производство по ч.3. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК.

Выяснилось, что полицейский совместно с чиновником районного военного комиссариата наладили механизм получения взяток от призывников. За несколько тысяч евро они «признавали» мужчин непригодными к службе.

Напомним, в ноябре следователи Государственного бюро расследований разоблачили прокурора Бердянской местной прокуратуры, который вымогал и получил 10 тыс. долларов взятки за непривлечение лица к уголовной ответственности.

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