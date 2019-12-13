В Полтавской области на базе детдома создадут военный лицей

По инициативе руководителя ОГА в Полтавской области создадут новый военный лицей

Председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов дал поручение профильному департаменту облгосадминистрации проработать вопрос о создании нового Военного лицея. Это произошло во время совещания с членами Постоянной комиссии по вопросам образования, науки и культуры Полтавского облсовета на выполнение программы национально-патриотического воспитания.

По словам председателя Полтавской ОГА Олега Синегубов, выпускники военных лицеев, обычно имеют хорошие шансы стать профессиональными военными, а также быть приняты в высшие учебные заведения правоохранительного и безопасности профиля. На сегодня в области нет ни одного действующего специализированного военного лицея, а есть только Кременчугский лицей с усиленной военно-физической подготовкой.

По мнению председателя комиссии облсовета Сергея Шевчука, в городе Гадяч есть не только вся необходимая инфраструктура для проживания, обучения и воспитания лицеистов, но и соответствующие исторические традиции, ведь Гадяч является одной из древних казацких столиц Украины.

Соответствующий учебно-воспитательного заведение планируется создать на базе Гадячского детского дома Полтавского областного совета после того, как будет решен вопрос о переводе нынешних 18 воспитанников детского дома в семейные формы воспитания.