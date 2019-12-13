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Генпрокурор просит повысить штрафы за нарушение требований пожарной безопасности

Сейчас штрафы для граждан от 8,50 до 119 гривен, а для должностных лиц - от 34 до 170 гривен.

Генпрокурор просит повысить штрафы за нарушение требований пожарной безопасности
Руслан Рябошапка
Фото: Макс Левин

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка просит премьер-министра Алексея Гончарука пересмотреть штрафы за нарушение требований пожарной безопасности.

Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Отмечается, что сейчас штрафы за данное нарушение составляют для граждан от 8,50 до 119 гривен и для должностных лиц от 34 до 170 гривен. По мнению Рябошапки, это не является надлежащим рычагом влияния.

В 2019 году было предъявлено 76 исков о признании противоправной бездеятельность органов государственной власти и местного самоуправления с требованиями исправить нарушения, из которых удовлетворены - 68.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский поручил Кабмину проверить чиновников, предоставляющих выводы о состоянии пожарной безопасности.

В августе Минрегион обновил требования к системам пожаротушения.

4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел пожар, в результате которого погибли 16 человек. Учащиеся рассказали, что в горящем колледже не прозвучало никаких предупредительных сигналов о тревоге. Студенты эвакуировались самостоятельно.

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