Сотрудники Службы безопасности в Одесской области перекрыли канал незаконного перемещения спирта через трубопровод из Молдовы.

Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

Трубопровод пересекал украинско-молдавскую границу в с. Кучурган Раздельнянского района.

"В гараже домовладения в с. Кучурган обнаружена пластиковая труба, по которой из Молдовы перемещали спирт. В ходе проведения следственных действий, по предварительным данным, обнаружены четыре пластиковые бочки по 250 литров наполненные алкоголем, и более 100 пустых пластиковых бочек, объемом по 250 литров", - указывается в сообщении.

На данный момент ведутся работы по демонтажу трубопровода до линии границы. Следствие считает, что к делу могут быть причастны должностные лица правоохранительных органов, которые вступили в сговор с представителями коммерческих структур.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 УК (злоупотребление властью).

Напомним, ранее в курортной Кирилловке обнаружили трубопровод, сбрасывавший нечистоты в Утлюкский лиман.