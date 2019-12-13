Будущие соперники Ломаченко за абсолютный пояс провели дуэль взглядов
Будущие соперники Ломаченко за абсолютный пояс провели дуэль взглядов
Под Офисом президента начали монтировать общественный каток (обновлено)
Под Офисом президента начали монтировать общественный каток (обновлено)
Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон
Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон
Главная подозреваемая в убийстве Шеремета обсуждала возможность сделать "сакральную жертву" из Маруси Звиробий
Главная подозреваемая в убийстве Шеремета обсуждала возможность сделать "сакральную жертву" из Маруси Звиробий
Полиция рассказала, как вышла на убийц Шеремета
Полиция рассказала, как вышла на убийц Шеремета
В супермаркете Харькова ловили сбежавшую из зоопарка обезьяну
В супермаркете Харькова ловили сбежавшую из зоопарка обезьяну
Недострои "Укрбуда" заберет "Киевгорстрой" (обновлено)
Недострои "Укрбуда" заберет "Киевгорстрой" (обновлено)
Аваков: задержаны фигуранты дела об убийстве Павла Шеремета
Аваков: задержаны фигуранты дела об убийстве Павла Шеремета
Ірина Верещук: «Якщо ми зараз не продемонструємо результат, то погано закінчимо»
Ірина Верещук: «Якщо ми зараз не продемонструємо результат, то погано закінчимо»
ГлавнаяОбществоЖизнь

В Одесской области обнаружили спиртопровод из Молдовы

Трубопровод пересекал украинско-молдавскую границу в селе Кучурган.

В Одесской области обнаружили спиртопровод из Молдовы
Фото: Пресс-служба ГПУ

Сотрудники Службы безопасности в Одесской области перекрыли канал незаконного перемещения спирта через трубопровод из Молдовы.

Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

Трубопровод пересекал украинско-молдавскую границу в с. Кучурган Раздельнянского района.

"В гараже домовладения в с. Кучурган обнаружена пластиковая труба, по которой из Молдовы перемещали спирт. В ходе проведения следственных действий, по предварительным данным, обнаружены четыре пластиковые бочки по 250 литров наполненные алкоголем, и более 100 пустых пластиковых бочек, объемом по 250 литров", - указывается в сообщении.

На данный момент ведутся работы по демонтажу трубопровода до линии границы. Следствие считает, что к делу могут быть причастны должностные лица правоохранительных органов, которые вступили в сговор с представителями коммерческих структур.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 УК (злоупотребление властью).

Напомним, ранее в курортной Кирилловке обнаружили трубопровод, сбрасывавший нечистоты в Утлюкский лиман.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также