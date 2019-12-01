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Легковой автомобиль врезался в маршрутку с людьми в Одесской области

По предварительной информации, обошлось без погибших.

Вечером 1 декабря ДТП с участием маршрутки произошло в Александровке Черноморского горсовета Одесской области.

Думская пишет, что автомобиль "Хюндай" выскочил на встречную полосу и протаранил автобус, следовавший по маршруту №25, который соединяет Одессу и Черноморск.

Фото: 04868.com.ua

На месте происшествия большое количество "скорых" и пожарные машины. Пострадавшие есть, в том числе серьезно. По предварительной информации, обошлось без погибших, сообщает издание. 

Сайт Черноморска 04868 сообщает, что, по предварительным данным, в аварии пострадали три человека.

Фото: 04868.com.ua

Ранее сообщалось, что в Донецкой области перевернулся автобус с 50 пассажирами, пятеро из них получили травмы.

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