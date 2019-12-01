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Полсотни украинцев не смогли вылететь из Берлина из-за очередей на паспортном контроле

"Застряли" пассажиры трех рейсов.

Полсотни украинцев не смогли вылететь из Берлина из-за очередей на паспортном контроле
Фото: facebook.com/UkrBotschaftBerlin

В воскресенье, 1 декабря, из-за больших очередей на паспортном контроле почти полсотни украинцев не смогли вылететь из берлинского аэропорта "Шьонефельд".

В посольстве Украины в ФРГ сообщают, что речь идет о 49 гражданах Украины, которые из-за очередей не успели на свои рейсы по маршрутам "Берлин-Киев" авиакомпании Ryanair и "Берлин-Киев" и "Берлин-Львов" авиакомпании Wizzair.

"Благодаря слаженным действиям сотрудников консульского отдела Посольства Украины в ФРГ с полицией и сотрудниками аэропорта удалось оперативно решить вопрос в пользу украинских пассажиров и бесплатно оформить новые билеты", - говорится в сообщении.

В посольстве отмечают, что украинские пассажиры указанных рейсов смогут улететь по маршруту 2 декабря.

Ранее сообщалось, что турецкая авиакомпания Atlasglobal и ее украинская "дочка" приостановили полеты "из-за экономических проблем".

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