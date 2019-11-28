​Витренко о "Северном потоке-2": Германия способствует экономическому удушению Украины

Исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко считает, что своим участием в российском проекте "Северный поток - 2" Германия способствует экономическому удушению Украины и создает угрозы для стабильности поставок газа в Восточной Европе.

Об этом он сказал в интервью DW, отвечая на вопрос о том, что Германия отбирает у Украины роль главного транзитера российского газа в Европу.

"Речь не о том, что отнимет роль главного транзитера, а о том, что транзита через территорию Украины не будет вообще", - сказал Витренко.

"С запуском "Северного потока-2" можно ожидать, что транзита через территорию Украины не будет. И Германия должна понимать, что она таким образом способствует экономическому удушению Украины. Доходы от транзита являются очень существенными для украинской экономики, а весь украинский и восточно-европейский газовый рынок был сформирован на ожиданиях того, что газ будет идти с востока на запад. А такие радикальные изменения - теперь газ должен идти с запада на восток, на восток Украины по крайней мере - это угроза стабильности поставок в регионе", - сказал топ-менеджер "Нафтогаза".

Он считает, что Германия как один из лидеров Евросоюза должна бы это понимать.

Напомним, раньше Витренко заявил, что потеря российского транзита может привести к падению ВПП Украины на 0,7%.