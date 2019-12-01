Режиссер призвал поддержать его в борьбе за возвращение всех украинских политузников.

Фото: https://twitter.com/PE_FRANCE

Украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов получил звание почетного гражданина Парижа. Этот документ ему в субботу, 30 ноября, на официальной церемонии во французской столице вручила мэр города Анн Идальго. Об этом сообщили в пресс-службе Европарламента.

Во время мероприятия Сенцов пообещал, что продолжит борьбу за возвращение оставшихся в России украинских политузников.

"Все украинские заключенные не освобождены. Я буду продолжать борьбу за их освобождение, и я надеюсь, что вы поддержите меня в этой борьбе", - сказал режиссер.

Власти французской столицы приняли решение присвоить ему почетное гражданство в сентябре 2018 года. Это было сделано по инициативе Анн Идальго, которая тогда заявила, что Олег Сенцов должен быть освобожден из российского заключения.

Ранее Сенцову в Лондоне вручили премию в области защиты прав человека имени Магнитского. Сенцов стал лауреатом этой премии еще в прошлом году, однако не мог ее забрать, поскольку находился за решеткой РФ.

Также украинский режиссер ранее получил премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова и награду проекта "Платформа европейской памяти и совести", исследующего тоталитарные режимы в Европе в 20 веке.