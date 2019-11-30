Насосная станция в Херсонской области незаконно добывала ресурсы для оккупантов в Крыму
Насосная станция в Херсонской области незаконно добывала ресурсы для оккупантов в Крыму
Олег Петренко: "В мене немає довіри до людей, які зараз політично відповідають за галузь охорони здоров'я"
Олег Петренко: "В мене немає довіри до людей, які зараз політично відповідають за галузь охорони здоров'я"
​Боевики "ДНР" накануне нормандской встречи заявили о претензиях на всю Донецкую область
​Боевики "ДНР" накануне нормандской встречи заявили о претензиях на всю Донецкую область
Андрій Садовий: "Неможливо одночасно бути і мером міста, і лідером партії"
Андрій Садовий: "Неможливо одночасно бути і мером міста, і лідером партії"
Украина и Россия провели двусторонние переговоры по газу (обновлено)
Украина и Россия провели двусторонние переговоры по газу (обновлено)
​Эрдоган посоветовал Макрону провериться у врача на предмет "смерти мозга"
​Эрдоган посоветовал Макрону провериться у врача на предмет "смерти мозга"
Россия и Беларусь создадут единые парламент и правительство
Россия и Беларусь создадут единые парламент и правительство
Зеленский уволил Кривоноса с двух должностей
Зеленский уволил Кривоноса с двух должностей
Алмазы Пригожина, военные базы Китая, "Шёлковый путь" ОАЭ. Африка: главное за неделю
Алмазы Пригожина, военные базы Китая, "Шёлковый путь" ОАЭ. Африка: главное за неделю
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В центре Киева произошла полицейская погоня

Водитель машины без номеров устроил два ДТП и был задержан с краденной техникой.

В субботу днем в центре Киева произошла полицейская погоня.

Как сообщает патрульная полиция в фейсбуке, около 13:00 один из экипажей заметил на бульваре Шевченко автомобиль "Мазда" без номерных знаков. Водителя попросили остановиться, но он, наоборот, начал убегать.

Началась погоня, в которой были задействованы несколько экипажей полиции. Водитель "Мазды" грубо нарушал правила дорожного движения и даже отправил одну из полицейских "Шкод" в другой автомобиль. После этого он допустил столкновение еще с двумя автомобилями ЗАЗ и "Тойота".

В конце концов водитель решил автомобиль на Бессарабской площади и попытался сбежать, но был задержан. У него были явные признаки опьянения.

В салоне его машины нашли, вероятно, краденную технику и несколько комплектов иностранных номерных знаков.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также