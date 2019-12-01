Сутки на Донбассе прошли без потерь

В субботу, 30 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

"Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в утренней сводке штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска из крупнокалиберных пулеметов вели огонь неподалеку Новолуганского.

Три вражеских обстрела зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": неподалеку Водяного - из минометов калибра 82 мм, у Красногоровки - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, около Старогнатовки - из стрелкового оружия.

Вчера, 30 ноября, в результате обстрелов потерь среди военнослужащих из состава Объединенных сил не было.

С начала воскресенья зафиксировано один обстрел. Из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия российские оккупационные войска стреляли в районе Новолуганского. Потерь с нашей стороны нет.

Напомним, в пятницу на Донбассе произошло семь обстрелов, в результате чего погиб один военнослужащий из состава Объединенных сил - 26-летний Алексей Капустян из Ровенской области.