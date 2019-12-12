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Гончарук должен подать в отставку в феврале, если Кабмин не покажет быстрые результаты, - Верещук

Зеленский давал парламенту и правительству дедлайн до конца 2019 года. 

Гончарук должен подать в отставку в феврале, если Кабмин не покажет быстрые результаты, - Верещук
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук должен подать в отставку в феврале, если Кабмин не покажет быстрые результаты. 

Об этом в интервью LB.ua рассказала экс-представительница правительства в парламенте, народный депутат фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.

"Мне очень импонирует позиция президента, который сказал: у нас есть дедлайн до конца года. То есть мы должны до конца года показать результат. Мы — это парламент, Кабинет министров. Я вижу, что скепсис у общества растет. И если мы сейчас не покажем результат, то плохо закончим", — заявила она.

Верещук напомнила, что у правительства Алексея Гончарука и парламента остался до нового года неполный месяц. 

"Если мы не покажем реально слаженной работы, уже в следующем году, с февраля месяца, учитывая, что январь — это выходные и праздничные, дни, прогнозирую определенные изменения в правительстве", — считает она. Верещук напомнила, что Верховная Рада проголосовала за Программу действий правительства до 2025 года. 

"Там есть определенные цели в программе действий правительства. Есть дедлайны. Следовательно, каждая цель должна быть измеряемой. Когда мы ставим, например, себе задачу роста ВВП - 40% за 5 лет, а на практике видим, что в 2020 году не имеем даже 4%, то должна быть политическая ответственность. Гончарук должен писать заявление (Прим.: об отставке) или объяснять, почему он не выполняет то, что обещал", — отметила депутат.

Напомним, ранее Алексей Гончарук заявил, что по результатам первых четырех месяцев работы правительства нет оснований для отставок.

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