Гончарук должен подать в отставку в феврале, если Кабмин не покажет быстрые результаты, - Верещук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук должен подать в отставку в феврале, если Кабмин не покажет быстрые результаты.

Об этом в интервью LB.ua рассказала экс-представительница правительства в парламенте, народный депутат фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.

"Мне очень импонирует позиция президента, который сказал: у нас есть дедлайн до конца года. То есть мы должны до конца года показать результат. Мы — это парламент, Кабинет министров. Я вижу, что скепсис у общества растет. И если мы сейчас не покажем результат, то плохо закончим", — заявила она.

Верещук напомнила, что у правительства Алексея Гончарука и парламента остался до нового года неполный месяц.

"Если мы не покажем реально слаженной работы, уже в следующем году, с февраля месяца, учитывая, что январь — это выходные и праздничные, дни, прогнозирую определенные изменения в правительстве", — считает она. Верещук напомнила, что Верховная Рада проголосовала за Программу действий правительства до 2025 года.

"Там есть определенные цели в программе действий правительства. Есть дедлайны. Следовательно, каждая цель должна быть измеряемой. Когда мы ставим, например, себе задачу роста ВВП - 40% за 5 лет, а на практике видим, что в 2020 году не имеем даже 4%, то должна быть политическая ответственность. Гончарук должен писать заявление (Прим.: об отставке) или объяснять, почему он не выполняет то, что обещал", — отметила депутат.

Напомним, ранее Алексей Гончарук заявил, что по результатам первых четырех месяцев работы правительства нет оснований для отставок.