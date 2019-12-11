Комитет Рады отказался осудить Россию за использование Интерпола для преследования украинцев

Заявление поддержали нардепы от оппозиции и Елизавета Ясько от "Слуги народа".

Комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества не поддержал осуждение использования Россией Интерпола для давления на граждан Украины.

Об этом сообщила народный депутат Соломия Бобровская.

"Проект Заявления, которым такие действия осуждаются, предлагали внести на рассмотрение Верховной Рады Украины, но его поддержали только депутаты Голоса (я и Святослав Вакарчук), ЕС (Ирина Геращенко), Батькивщины (Григорий Немыря) и одна депутатка из Слуги народа - Лиза Ясько. Другие депутаты фракции Слуга Народа отказались поддержать заявление, против выступила депутатка из ОПЗЖ. В результате проект заявления пока не будет внесен даже в повестку дня обсуждения во время заседания Рады", - написала нардеп в фейсбуке.

Бобровская отметила, что принципиально дальше будет требовать от Верховной Рады Украины реакции на использование Россией процедур Интерпола, которое стало особенно очевидным во время задержания Игоря Мазура, и ранее задевало и наших воинов, и политиков, и представителей Меджлиса крымскотатарского народа.

Напомним, 9 ноября в Польше по запросу Российской Федерации в Интерпол задержали сотрудника секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, ветерана АТО, заместителя главы УНА-УНСО Игоря Мазура.

10 ноября Мазура отпустили на поруки Генерального консула Украины в Люблине.

Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко заявил, что для задержания ветерана АТО Мазура РФ установила не "красную карточку" Интерпола, а специальное циркулярное сообщение.

РФ обвиняла украинца в том, что он якобы в 1994-2000 годах участвовал в составе вооруженного формирования в боевых столкновениях с федеральными силами на территории Чечни. В результате погибли и были тяжело травмированы несколько российских военнослужащих.

Сам Мазур заявил, что во время войны он находился в Чечне в качестве журналиста и не принимал участия в боевых действиях.