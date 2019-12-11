Зеленский сократил штат Государственного управления делами

Работников станет меньше почти на 5%.

Президент Украины Владимир Зеленский почти на 5% сократил штат Государственного управления делами. Об этом говорится в указе №895/2019, опубликованном на сайте Офиса президента.

"Утвердить граничную численность сотрудников Государственного управления делами в количестве 155 штатных единиц", - говорится в документе.

Этот указ отменил ст. 1 указа президента от 26 апреля 2012 года №288 "Вопросы государственного управления делами", который утверждал штат ГУД в количестве 165 человек.

Напомним, Государственное управление делами - это орган, который занимается материально-техническим, бытовым и другим обеспечением деятельности президента, правительства, парламента, СНБО и иных топовых государственных органов. Расположен на Банковой, рядом с аппаратом президента.