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НАБУ признало невозможной реанимацию закрытых дел о незаконном обогащении по новому закону

Все незаконные активы до 28 ноября фактически легализованы.

НАБУ признало невозможной реанимацию закрытых дел о незаконном обогащении по новому закону
Фото: Lb.ua

Национальное антикоррупционное бюро признало невозможной реанимацию 65 ранее закрытых дел о незаконном обогащении по новому закону, который вступил в силу 28 ноября 2019 года.

Об этом говорится в комментарии НАБУ.

"Все уголовные производства, квалифицированные по ст.368-2 УК Украины (предыдущая редакция статьи за незаконное обогащение, признанная неконституционной в феврале 2019 года), закрыты. Восстановить их невозможно. В т.ч. и с целью применения механизма гражданской конфискации", - сказано в заявлении бюро.

НАБУ может исследовать незаконные активы (деньги, недвижимость, имущественные и неимущественные права, криптовалюта, занижение финансовых обязательств, работы или услуги), приобретенные в собственность с 28 ноября 2019 года.

Если их размер больше 6500 необлагаемых минимумов (сейчас - 6,243 млн гривен) - наступает уголовная ответственность. Если их размер больше 500 прожиточных минимумов (около 1 млн гривен) - антикоррупционные органы могут через суд взыскать их в пользу государства.

Срок исковой давности по необоснованным активам - четыре года, но не раньше 28 ноября 2019 года.

Напомним, 26 февраля 2019 года Конституционный Суд отменил статью 368-2 о незаконном обогащении в Уголовном кодексе из-за некорректной формулировки. В октябре 2019 года Верховная Рада включила в Уголовный кодекс новую статью 368-5 о незаокнном обогащении.

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