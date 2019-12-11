Зеленский назначил главу Межведомственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству

Президент Владимир Зеленский 11 декабря назначил нового главу Межведомственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Должность, которая была вакантной с 29 ноября, получил заместитель министра обороны Александр Полищук.

Об этом говорится в указе №896/2019.

Полищук с 1984 по 2010 год служил в армии, потом до 2017 года работал на руководящих должностях госслужбы в Минобороны и аппарате СНБО, а в 2018-2019 года занимался экспертно-аналитической и научной деятельностью.

В конце октября получил должность заместителя министра обороны.

Полищуку поручается в двухнедельный срок подготовить предложения по кадровому составу. В него должны войти представитель оборонного комитета Верховной Рады (по согласию), представитель Офиса президента (его выберет глава ОПУ), гендиректор "Укроборонпрома", глава Госслужбы экспортного контроля, начальник Главного управления разведки, а также заместители министра экономики, министра обороны, глав СБУ, Службы внешней разведки, Таможенной службы, Космического агентства.

Напомним, что до Полищука эту комиссию возглавлял заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос.