Ребекка Хармс назвала расследование против Порошенко тотальным абсурдом

Соглава в Парламентской ассамблее ЕВРОНЕСТ Ребекка Хармс назвала тотальным абсурдом расследование против пятого президента Украины Петра Порошенко относительно подписания ним Минских соглашений.
Соответствующее заявление Хармс разместила в своем Twitter, комментируя новость о начале расследования по поводу возможной госизмены Порошенко.
"Выглядит так, вроде некоторые украинцы соревнуются за уничтожение репутации страны. Тотальный абсурд", - написала политик.
Feels as if some Ukrainians would compete to destroy the countries reputation.Totally absurd🤦♀️ @KyivPost @Hromadske @MaximEristavi @petras_petras @RFE_RLNEWS /RL:Ukraine investigators confirm treason probe of Poroshenko https://t.co/bMB7BfFhQQ— Rebecca Harms (@RebHarms) December 11, 2019
Ранее бывший премьер-министр и экс-министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт назвал позором открытие дела против Порошенко относительно Минских соглашений.
Напомним, Госбюро расследований завело на Порошенко очередное дело - по факту подписания Минских соглашений. Его инициировал бывший замглавы администрации Януковича Андрей Портнов.