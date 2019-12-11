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Ребекка Хармс назвала расследование против Порошенко тотальным абсурдом

По мнению политика, таким образом пытаются испортить репутацию государства. 

Ребекка Хармс назвала расследование против Порошенко тотальным абсурдом
Ребекка Хармс
Фото: Стоп-кадр трансляции заседания Европарламента

Соглава в Парламентской ассамблее ЕВРОНЕСТ Ребекка Хармс назвала тотальным абсурдом расследование против пятого президента Украины Петра Порошенко относительно подписания ним Минских соглашений. 

Соответствующее заявление Хармс разместила в своем Twitter, комментируя новость о начале расследования по поводу возможной госизмены Порошенко.

"Выглядит так, вроде некоторые украинцы соревнуются за уничтожение репутации страны. Тотальный абсурд", - написала политик.

Ранее бывший премьер-министр и экс-министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт назвал позором открытие дела против Порошенко относительно Минских соглашений.

Напомним, Госбюро расследований завело на Порошенко очередное дело - по факту подписания Минских соглашений. Его инициировал бывший замглавы администрации Януковича Андрей Портнов.

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