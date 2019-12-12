Рада создала временную следственную комиссию по расследованию нападения на Гандзюк

Верховная Рада Украины проголосовала за создание временной следственной комиссии по расследованию нападений на Екатерину Гандзюк и других активистов в 2017-2018 годах. Об этом сообщили на сайте парламента.
За проект постановления проголосовали 347 нардепов.
Комиссия будет проверять сведения о нападениях на активистов, ход дела, собирать информацию от частных лиц и госорганов относительно этих преступлений.
Председателем указан нардеп от "Слуги народа" Игорь Васильев, его зам - представительница "Голоса" Соломия Бобровская.
Напомним, Екатерина Гандзюк умерла в больнице в ноябре 2018 года, после трех месяцев лечения от химических ожогов. Активистку облили кислотой у ее дома в Херсоне.
6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения.
Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства.
Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.
21 августа отец Екатерины Гандзюк заявил, что он разочарован отсутствием результатов встречи с президентом Владимиром Зеленским.
3 октября ГПУ заменила группу прокуроров по делу об убийстве Гандзюк.