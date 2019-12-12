Рада создала временную следственную комиссию по расследованию нападения на Гандзюк

Ее возглавил нардеп от "Слуги народа" Игорь Васильев.

Верховная Рада Украины проголосовала за создание временной следственной комиссии по расследованию нападений на Екатерину Гандзюк и других активистов в 2017-2018 годах. Об этом сообщили на сайте парламента.

За проект постановления проголосовали 347 нардепов.

Комиссия будет проверять сведения о нападениях на активистов, ход дела, собирать информацию от частных лиц и госорганов относительно этих преступлений.

Председателем указан нардеп от "Слуги народа" Игорь Васильев, его зам - представительница "Голоса" Соломия Бобровская.

Напомним, Екатерина Гандзюк умерла в больнице в ноябре 2018 года, после трех месяцев лечения от химических ожогов. Активистку облили кислотой у ее дома в Херсоне.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения.

Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства.

Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

21 августа отец Екатерины Гандзюк заявил, что он разочарован отсутствием результатов встречи с президентом Владимиром Зеленским.

3 октября ГПУ заменила группу прокуроров по делу об убийстве Гандзюк.