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Нардепы обратились к США о предоставлении Украине статуса основного союзника вне НАТО

Его может рассмотреть Конгресс Штатов. 

Нардепы обратились к США о предоставлении Украине статуса основного союзника вне НАТО
Парламентская ассамблея НАТО
Фото: ua.news

Народные депутаты обратились к США о предоставлении Украине статуса основного союзника вне НАТО.

Об этом в интервью LB.ua рассказала экс-представительница правительства в парламенте, народный депутат фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.

"Я всегда считала, что мы должны двигаться в НАТО. Я всегда считала и считаю, что перспектива у нас есть... Мы хотим, но стучим в закрытые двери. Но это не значит, что у нас нет перспективы. Я сторонник парадигмы движения в НАТО шаг за шагом, но неуклонно. Мы должны искать все возможности и делать все шаги, пусть маленькие, которые нам позволят приблизиться к НАТО", — заявила она. 

Верещук считает, что сегодня диалог Украины с Альянсом стал гораздо предметнее, чем был предыдущие 5 лет. 

"Мы делаем много, чтобы практически быть приближенными к НАТО. Недавно в парламенте с коллегами из других фракций мы подписали письмо, в котором просим США рассмотреть возможность предоставления Украине особого статуса вне членства НАТО. Мы имели такую возможность в 2014, затем в 2016 году. И сейчас снова имеем возможность получить статус основного союзника вне НАТО", — допускает она.

С ее слов, Конгресс США может рассмотреть обращение Украины и предоставить такой статус вне членства в НАТО. 

"Что это нам даст? Это новая программа сотрудничества. Конечно, это не гарантирует вмешательства в наш военный конфликт, но тем не менее, это огромный шаг. Это будет сигнал для Российской Федерации. Ведь речь идет о возможности поставок нам летальной оружия, расширении финансового сотрудничества", — пояснила депутат.

Напомним, 3 декабря Рада призвала парламенты стран-членов НАТО инициировать ускорение получения Украиной плана действий по членству в НАТО. 

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