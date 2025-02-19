Військовий рекрутинг: як Третя штурмова Білецького залучає новобранців

Добровольчий дух — одна з цінностей Третьої штурмової , закладена командиром Андрієм Білецьким. Зі старту існування підрозділ сам шукає новобранців і першим в Україні створив для цього повноцінну рекрутингову інфраструктуру. Нині вона приводить у бригаду більш ніж 500 людей щомісяця. Чи цього достатньо, яким критеріям повинні відповідати рекрути й завдяки чому вдається досягати успіху, коли загальна мобілізація буксує, бійці Третьої штурмової розповіли на брифінгу в Медіацентрі Україна . Переказуємо головне з їхніх виступів.

Як працює рекрутинг для цивільних?

Усе починається із заявки на сайті Третьої штурмової та запрошення в один з чотирьох рекрутингових центрів: у Києві, Львові, Дніпрі чи в Одесі. Звернутися до центру можна й самостійно: адреси та графік роботи у вільному доступі. Бригада не передає даних про потенційних рекрутів до ТЦК, а фінальне рішення — служити чи ні — завжди за відвідувачем. Якщо воно позитивне, рекрутинговий центр здійснює повний супровід до моменту оформлення в підрозділ. З першого дня, ще до відбуття в навчальний центр, Третя штурмова розпочинає власну базову військову підготовку добровольця.

Фото: Третя штурмова Курс молодого бійця.

«Є період БЗВП у навчальних центрах, а є період перед БЗВП, який проходить у нас. Люди, які потім їдуть у навчальні центри з нашого рекрутингового центру, часто кажуть, що ми їм дали набагато більший рівень знань, ніж вони отримали в навчальних центрах. Тобто людина зі старту починає розуміти, що нею опікуються, що в неї вкладаються, що на неї не забивають», — розповів Дмитро Кухарчук, керівник рекрутингу 3 ОШБр.

Фото: Третя штурмова Дмитро Кухарчук під час брифінгу в Медіацентрі

За його словами, рекрутингові центри щомісяця посилюють бригаду понад 500 новобранцями. Рекордним був листопад 2024 року — тоді кількість рекрутів сягнула 565. Порівняно з 2023 роком динаміка позитивна.

Які інструменти найефективніші?

Увагу до підрозділу привертають влучні рекламні кампанії, а довіру формують результати на полі бою, репутація підрозділу і його командування в суспільстві. Допомагає і старе добре сарафанне радіо: кожен, хто шукає собі підрозділ, може написати військовослужбовцям Третьої штурмової та розпитати про атмосферу в бригаді, підготовку, забезпечення і ставлення до бійців.

«У нас людиноорієнтована бригада. Ми вкладаємось у людей, ми бережемо людей, ми цінуємо кожне життя… Передусім це досягається завдяки високому рівню медицини, патронатній службі, яка опікується всіма пораненими і сім'ями загиблих, високим рівнем планування, що дозволяє мінімізувати кількість втрат», — розповів керівник рекрутингу.

Фото: Третя штурмова Рекрути Третьої штурмової

Цільова аудиторія рекрутерів цивільними не обмежується. Бригада також працює з військовослужбовцями інших частин, які пішли в СЗЧ або просто хочуть перевестися. Рекрутує увʼязнених, що торік дозволило національне законодавство; залучає на службу громадян інших держав: у Трійці сформовано перший іноземний стрілецький батальйон, переважно з англомовних й іспаномовних добровольців.

Кого шукають і які вимоги до рекрутів?

Основне — мотивація, стабільний психологічний і психічний стан. Кандидатам на бойову посаду доведеться також підтягнути фізо: усього необхідного тут навчають професійні бойові інструктори. Для претендентів на тилові посади достатньо кваліфікації, бажання й наснаги.

HR-фахівці комунікують з керівниками структурних підрозділів і шукають кандидатів на конкретні вакансії — усе, як у великих комерційних компаніях. Потрібні всі: електрики, слюсарі, водії, представники технічних професій, айтівці й інші. Словом, кожна людина, яка прагне реалізуватися, знайде себе у Третій штурмовій.

Найбільша потреба зараз у фахівцях у галузі БпЛА, адже саме на безпілотні комплекси припадає до 80 % уражень на фронті: «За штатною структурою підрозділи БпЛА масово збільшуються. Тут потрібні люди, які піднімають мавіки, FPV, бомбери, крила. У кожному випадку є окремі екіпажі: помічники, водії, фахівці, які роблять боєприпаси, і багато інших».

Фото: Третя штурмова FPV-майстерня. -майстерня.

Потрапити до Трійки за новим контрактом Міноборони для молоді 18–24 роки і претендувати на мільйонну виплату поки що не можна — у бригаді сподіваються, що невдовзі це виправлять.

Диджиталу замало

Щоб досягати результатів, бригаді доводиться бути гнучкою. Це працює і на полі бою, і в комунікаціях, розповів пресофіцер Олександр Бородін. Наприклад, рекламну кампанію «Я люблю Третю штурмову» виконали в стилі пін-ап, щоб привернути увагу молодих чоловіків, а в нинішній кампанії «Всесвіт Третьої штурмової» врахували поточний інформаційний фон і настрої в суспільстві. Та самим диджиталом рекрутингових задач не виконати — величезну увагу бригада приділяє офлайн-проєктам для цивільних. Адже жодна реклама не замінить живого спілкування з бійцями, не занурить в атмосферу підрозділу й не дасть змоги відчути себе його частиною.

«Перед тим як стати військовослужбовцем, людина повинна відчути, що це таке. Вона не зрозуміє війни — це цивільні проєкти, але якщо ми говоримо про «Тестовий тиждень», вона зрозуміє, що таке жити в дисципліні, в певному режимі, в колективі. Це дуже важливий складник. Насправді в армії є проблема в контексті переходу так званих лідів до реальних людей, які приходять [служити], що неможливо спробувати себе. Ти або цивільний, або військовослужбовець. І варіантів інших немає», — сказав Олександр Бородін.

Офлайн-проєкти для цивільних

«Тестовий тиждень», про який згадав пресофіцер, — унікальний для української армії проєкт, учасники якого можуть спробувати себе в ролі військових. Досвідчені бійці упродовж семи днів проводять для цивільних тренування, навчають тактики бою, дають базу з такмеду, поводження зі зброєю, роботи піхотинця, оператора БпЛА та сапера. Вишкіл фіналізує зріз знань і фізичний тест. І хоча «Тестовий тиждень» ні до чого учасників не зобовʼязує, приблизно половина з них залишаються в бригаді.

«Проєкт створили, щоб відкрити соціуму завісу. Показати, що армія — це не страшно, що тут такі самі люди, як і ти, просто у формі, що для всіх знайдеться робота. Ми надаємо абсолютно всім можливість спробувати себе в піхотній справі, покопати окопи, поштурмувати і пообороняти. Без повісток і контрактів спробувати себе в ролі військовослужбовця, прокачати себе, відчути наш дух, ідеологію і нашу силу», — пояснив головний сержант проєкту з позивним Студент.

Фото: Третя штурмова «Тестовий тиждень», квітень 2024 року, Київ.

Таку саму задачу вирішують BOOTCAMP — мілітарна дводенна квест-гра; Open Storm Battle — страйкбольний турнір, що імітує реальні бойові дії; KillHouse.academy — школа операторів FPV для цивільних і професійних пілотів. Усі ці проєкти є невіддільними складниками рекрутингу, адже безпосередньо приводять у підрозділ його цільову аудиторію — тих, хто цікавиться військовою службою, але сумнівається, чи потягне її фізично й морально.

Фото: Третя штурмова KillHouse.academy у Львові. Школа дронниківу Львові.

Яким успішним не був би рекрутинг, людей ніколи не буде достатньо, вважає Дмитро Кухарчук. І річ не у втратах особового складу — Третя штурмова за цим показником серед лідерів, а на її ділянці фронту співвідношення втрат до ворожих сягає 1:18. Люди потрібні, бо бригада росте чисельно, а бійці втомлюються. Навіть зараз, коли ворог закидає позиції Трійки гарматним мʼясом, вона проводить ротації, без новобранців тут не обійтися. Тож названа цифра залучених добровольців не привід розслаблятися, а, навпаки, заклик до дій — всесвіт Третьої штурмової відкритий для всіх, хто хоче бути корисним.