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На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 3 людини загинули і 10 отримали поранення

Загалом за добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 89 людей, у тому числі 9 дітей.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 3 людини загинули і 10 отримали поранення
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

На Донеччині за миунулу добу внаслідок російських обстрілів 3 людини загинули і 10 отримали поранення. 

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 19 лютого росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 у Костянтинівці і 1 у Предтечиному. Ще 10 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

 

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 20 лютого.

Покровський район. У Мирнограді пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок і 4 адмінбудівлі. У Покровську поранено 2 людини, пошкоджено 2 будинки; у Родинському пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

Краматорський район. У Костянтинівці 2 людини загинули і 8 поранено, пошкоджено 34 приватні будинки, 12 багатоповерхівок, 3 інфраструктурні об'єкти, 2 підприємства, 3 адмінбудівлі, 8 ліній електропередач і 6 газогонів; у Предтечиному загинула людина, пошкоджено будинок. У Новій Полтавці Іллінівської громади пошкоджено 9 об'єктів.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 будинки.

Вранці Генштаб повідомив, що за добу на фронті відбулися 122 бої, з них 32 – на Покровському напрямку.

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