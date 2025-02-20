Упродовж доби п'ятеро людей постраждали і двоє загинули через російські атаки на Харківщині.

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

На світанку 20 лютого о 04:00 за межами с. Малинівка Лозівського району через БПЛА пошкоджено лінії електропередач.Перед цим ворог здійснив ракетний обстріл с.Мирне у Берестинському районі. Там пошкоджено 9 приватних будинків.

У Куп'янську о 23:00 унаслідок обстрілу постраждав 47-річний чоловік.

Перед цим окупанти атакували місто із РСЗВ "Ураган". Загинув 59-річний чоловік. Постраждала 60-річна жінка. Пошкоджені будинки.

Також РФ атакувала Куп'янськ із ФАБ-250. Загинув 59-річний чоловік, пошкоджено будинки, господарчі споруди, гараж.

О 12:20 у Куп'янську пошкоджено цивільне авто внаслідок влучання FPV-дрону, пізніше через FPV-дрон пошкоджено будинок.

Близько 17:10 у селищі Куп'янськ-Вузловий унаслідок обстрілу пошкоджено будинок, постраждали чоловік 68 років та жінка 63 роки.

О 13:25 у с.Вільхуватка внаслідок ворожого обстрілу БПЛА постраждав 65-річний чоловік.

На Харківському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі Вовчанська та у бік Западного. На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Степової Новоселівки та Загризового.