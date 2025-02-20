Трамп вимагає від України виборів, "щоб мати місце за столом переговорів"
Трамп вимагає від України виборів, "щоб мати місце за столом переговорів"
Чи можливі вибори 26 жовтня 2025 року?
Чи можливі вибори 26 жовтня 2025 року?
Трамп повторив заяву про "Зеленського-диктатора" – тепер наживо
Трамп повторив заяву про "Зеленського-диктатора" – тепер наживо
Спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог прибув до Києва
Спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог прибув до Києва
«Набридло, що нас називають популістами. Ми сплачуємо мільярди гривень», — Наталія Гусак про систему оплат за лікування
«Набридло, що нас називають популістами. Ми сплачуємо мільярди гривень», — Наталія Гусак про систему оплат за лікування
Президент про слова Трампа: "Якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде"
Президент про слова Трампа: "Якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде"
СБУ затримала чотирьох неповнолітніх співучасників теракту 14 лютого в Миколаєві
СБУ затримала чотирьох неповнолітніх співучасників теракту 14 лютого в Миколаєві
Тимур Ткаченко про укриття в Києві, транспорт під час тривог, фортифікації навколо міста і конфлікт з Кличком
Тимур Ткаченко про укриття в Києві, транспорт під час тривог, фортифікації навколо міста і конфлікт з Кличком
Війна Росії проти України: США втрачають ціннісні орієнтири
Війна Росії проти України: США втрачають ціннісні орієнтири
ГоловнаСуспільствоВійна

П'ятеро людей постраждали і двоє загинули через російські атаки на Харківщині

Найбільше від ворожих обстрілів страждав Куп'янськ.

П'ятеро людей постраждали і двоє загинули через російські атаки на Харківщині
наслідки російської атаки, фото ілюстративне
Фото: Харківська ОВА

Упродовж доби п'ятеро людей постраждали і двоє загинули через російські атаки на Харківщині.

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін. 

На світанку 20 лютого о 04:00 за межами с. Малинівка Лозівського району через БПЛА пошкоджено лінії електропередач.Перед цим ворог здійснив ракетний обстріл с.Мирне у Берестинському районі. Там  пошкоджено 9 приватних будинків.

У Куп'янську о 23:00 унаслідок обстрілу постраждав 47-річний чоловік.

Перед цим окупанти атакували місто із РСЗВ "Ураган". Загинув 59-річний чоловік. Постраждала 60-річна жінка. Пошкоджені будинки.

Також РФ атакувала Куп'янськ із ФАБ-250. Загинув 59-річний чоловік, пошкоджено будинки, господарчі споруди, гараж.

О 12:20 у Куп'янську пошкоджено цивільне авто внаслідок влучання FPV-дрону, пізніше через FPV-дрон пошкоджено будинок.

Близько 17:10 у селищі Куп'янськ-Вузловий унаслідок обстрілу пошкоджено будинок, постраждали чоловік 68 років та жінка 63 роки.

О 13:25 у с.Вільхуватка внаслідок ворожого обстрілу БПЛА постраждав 65-річний чоловік.

На Харківському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі Вовчанська та у бік Западного. На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Степової Новоселівки та Загризового.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies